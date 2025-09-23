https://noticiaslatam.lat/20250923/rusia-lanza-contrataque-contra-ucrania-tras-atentado-en-crimea-1166790935.html
Rusia lanza un ataque de represalia masivo contra Ucrania tras el atentado en Crimea
09:27 GMT 23.09.2025 (actualizado: 10:28 GMT 23.09.2025)
Durante la última noche, y en respuesta al ataque terrorista contra instalaciones civiles en Crimea, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque combinado, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia.
El golpe tuvo como objetivo los puntos de despliegue temporal de las fuerzas de operaciones especiales ucranianas y de mercenarios de la inteligencia militar de Kiev, ubicados en las zonas de Tatarbunari y Rasseika, en la región de Odesa, donde, según el comunicado, fue preparada y ejecutada la acción terrorista.
Además, fueron alcanzados los talleres de la empresa Motor Sich, parte del complejo militar-industrial ucraniano, donde se ensamblaban drones de ataque utilizados por Kiev para golpear el territorio ruso.
El 22 de septiembre, fuerzas ucranianas bombardearon una zona turística de Crimea. De acuerdo con la cartera rusa, el ataque ocurrió cerca de las 19:30 hora local (16:30 GMT), en una región de la república de Crimea donde solo había civiles. Tres personas fallecieron y 16 más resultaron heridas, dos de ellos permanecen en estado crítico.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
