https://noticiaslatam.lat/20250923/la-deuda-publica-del-reino-unido-bajo-el-gobierno-de-starmer-alcanza-maximos-niveles-1166800175.html
La deuda pública del Reino Unido bajo el gobierno de Starmer alcanza niveles máximos
La deuda pública del Reino Unido bajo el gobierno de Starmer alcanza niveles máximos
Sputnik Mundo
La deuda pública del Reino Unido, bajo el mandato del primer ministro Keir Starmer, ha vuelto a los niveles máximos alcanzados durante la pandemia del... 23.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-23T17:31+0000
2025-09-23T17:31+0000
2025-09-23T18:07+0000
economía
reino unido
🌍 europa
deuda pública
deuda estatal
pib
📈 mercados y finanzas
keir starmer
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/17/1166803396_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a97635e7f8b81602af6b79e56033498d.jpg
La deuda del país lleva varios años en crecimiento constante, a finales de julio fue del 96,1% del PIB, comparable al pico registrado durante la pandemia, y a finales de agosto alcanzó el 96,4%.En 2020, en el punto más crítico de la crisis sanitaria, el Reino Unido cerró el año con una deuda equivalente al 96,6% del PIB y en 2021 se situó en 96,4%. De este modo, bajo el liderazgo de Starmer, que encabeza el Gobierno desde 2024, la deuda pública se mantiene en torno al 96% del PIB, en promedio.Este nivel es considerablemente superior al de sus predecesores: El endeudamiento crece en un contexto de economía prácticamente estancada: en 2024 el PIB del país avanzó apenas un 1,1% y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), este año el crecimiento será del 1,2%.En consecuencia, el ritmo de expansión económica bajo Starmer es, por ahora, el más bajo fuera de los períodos de crisis, como los que coincidieron con el mandato de Gordon Brown (2007-2010) y Boris Johnson (2019-2022).¿Cuál es la deuda pública en otros países de Europa para el primer trimestre de 2025?Actualmente, las economías de los países europeos sufren una recesión impulsada por varios factores. Uno de ellos es el apoyo con armas y finanzas a Ucrania, así como a los altos precios de la energía tras el rechazo de suministros de gas ruso. El 27 de julio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, alcanzaron un acuerdo comercial que fija aranceles del 15% para casi todas las exportaciones europeas a EEUU. Además, el bloque comunitario se comprometió a comprar gas natural licuado, combustible nuclear y armamento al país norteamericano.La medida no elimina los aranceles del 50% al acero y al aluminio, aunque podrían reducirse en futuras negociaciones. Como parte del pacto, la UE deberá adquirir energía por un total de 750.000 millones de dólares —250.000 millones anuales hasta el final del mandato de Trump— y destinar inversiones adicionales en territorio estadounidense por otros 600.000 millones de dólares.
https://noticiaslatam.lat/20250921/la-situacion-es-grave-alemania-admite-el-estado-desfavorable-de-su-economia-1166732417.html
reino unido
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/17/1166803396_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_447db2441b44ba0556bd7e3a3d6957d2.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
reino unido, 🌍 europa, deuda pública, deuda estatal, pib, 📈 mercados y finanzas, keir starmer
reino unido, 🌍 europa, deuda pública, deuda estatal, pib, 📈 mercados y finanzas, keir starmer
La deuda pública del Reino Unido bajo el gobierno de Starmer alcanza niveles máximos
17:31 GMT 23.09.2025 (actualizado: 18:07 GMT 23.09.2025)
La deuda pública del Reino Unido, bajo el mandato del primer ministro Keir Starmer, ha vuelto a los niveles máximos alcanzados durante la pandemia del coronavirus en medio de una economía estancada, reveló Sputnik tras analizar datos oficiales.
La deuda del país lleva varios años en crecimiento constante, a finales de julio fue del 96,1% del PIB, comparable al pico registrado durante la pandemia, y a finales de agosto alcanzó el 96,4%.
En 2020, en el punto más crítico de la crisis sanitaria, el Reino Unido cerró el año con una deuda equivalente al 96,6% del PIB y en 2021 se situó en 96,4%. De este modo, bajo el liderazgo de Starmer, que encabeza el Gobierno desde 2024, la deuda pública se mantiene en torno al 96% del PIB, en promedio.
Este nivel es considerablemente superior al de sus predecesores:
con Rishi Sunak (2022-2024) la deuda promedió fue de 95,05%,
con Boris Johnson (2019-2022): 92,8%,
con Theresa May (2016-2019): 81,93%.
El endeudamiento crece en un contexto de economía prácticamente estancada: en 2024 el PIB del país avanzó apenas un 1,1% y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), este año el crecimiento será del 1,2%.
En consecuencia, el ritmo de expansión económica bajo Starmer es, por ahora, el más bajo fuera de los períodos de crisis, como los que coincidieron con el mandato de Gordon Brown (2007-2010) y Boris Johnson (2019-2022).
21 de septiembre, 17:35 GMT
¿Cuál es la deuda pública en otros países de Europa para el primer trimestre de 2025?
Unión Europea: 88% del PIB.
Actualmente, las economías de los países europeos sufren una recesión impulsada por varios factores. Uno de ellos es el apoyo con armas y finanzas a Ucrania, así como a los altos precios de la energía tras el rechazo de suministros de gas ruso
.
El 27 de julio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, alcanzaron un acuerdo comercial
que fija aranceles del 15% para casi todas las exportaciones europeas a EEUU. Además, el bloque comunitario se comprometió a comprar gas natural licuado, combustible nuclear y armamento al país norteamericano.
La medida no elimina los aranceles del 50% al acero y al aluminio, aunque podrían reducirse en futuras negociaciones. Como parte del pacto, la UE deberá adquirir energía por un total de 750.000 millones de dólares —250.000 millones anuales hasta el final del mandato de Trump— y destinar inversiones adicionales en territorio estadounidense por otros 600.000 millones de dólares.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.