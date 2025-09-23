https://noticiaslatam.lat/20250923/la-deuda-publica-del-reino-unido-bajo-el-gobierno-de-starmer-alcanza-maximos-niveles-1166800175.html

La deuda pública del Reino Unido bajo el gobierno de Starmer alcanza niveles máximos

La deuda pública del Reino Unido bajo el gobierno de Starmer alcanza niveles máximos

Sputnik Mundo

La deuda pública del Reino Unido, bajo el mandato del primer ministro Keir Starmer, ha vuelto a los niveles máximos alcanzados durante la pandemia del... 23.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-23T17:31+0000

2025-09-23T17:31+0000

2025-09-23T18:07+0000

economía

reino unido

🌍 europa

deuda pública

deuda estatal

pib

📈 mercados y finanzas

keir starmer

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/17/1166803396_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a97635e7f8b81602af6b79e56033498d.jpg

La deuda del país lleva varios años en crecimiento constante, a finales de julio fue del 96,1% del PIB, comparable al pico registrado durante la pandemia, y a finales de agosto alcanzó el 96,4%.En 2020, en el punto más crítico de la crisis sanitaria, el Reino Unido cerró el año con una deuda equivalente al 96,6% del PIB y en 2021 se situó en 96,4%. De este modo, bajo el liderazgo de Starmer, que encabeza el Gobierno desde 2024, la deuda pública se mantiene en torno al 96% del PIB, en promedio.Este nivel es considerablemente superior al de sus predecesores: El endeudamiento crece en un contexto de economía prácticamente estancada: en 2024 el PIB del país avanzó apenas un 1,1% y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), este año el crecimiento será del 1,2%.En consecuencia, el ritmo de expansión económica bajo Starmer es, por ahora, el más bajo fuera de los períodos de crisis, como los que coincidieron con el mandato de Gordon Brown (2007-2010) y Boris Johnson (2019-2022).¿Cuál es la deuda pública en otros países de Europa para el primer trimestre de 2025?Actualmente, las economías de los países europeos sufren una recesión impulsada por varios factores. Uno de ellos es el apoyo con armas y finanzas a Ucrania, así como a los altos precios de la energía tras el rechazo de suministros de gas ruso. El 27 de julio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, alcanzaron un acuerdo comercial que fija aranceles del 15% para casi todas las exportaciones europeas a EEUU. Además, el bloque comunitario se comprometió a comprar gas natural licuado, combustible nuclear y armamento al país norteamericano.La medida no elimina los aranceles del 50% al acero y al aluminio, aunque podrían reducirse en futuras negociaciones. Como parte del pacto, la UE deberá adquirir energía por un total de 750.000 millones de dólares —250.000 millones anuales hasta el final del mandato de Trump— y destinar inversiones adicionales en territorio estadounidense por otros 600.000 millones de dólares.

https://noticiaslatam.lat/20250921/la-situacion-es-grave-alemania-admite-el-estado-desfavorable-de-su-economia-1166732417.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

reino unido, 🌍 europa, deuda pública, deuda estatal, pib, 📈 mercados y finanzas, keir starmer