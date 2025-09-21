https://noticiaslatam.lat/20250921/la-ue-pretende-usar-a-moldavia-como-carne-de-canon-para-la-guerra-con-rusia-1166716424.html

La UE pretende usar a Moldavia "como carne de cañón" para la guerra con Rusia

21.09.2025

En sus palabras, a Moldavia la quieren usar "como carne de cañón, como un país más frente a Rusia, y es lo que rechazamos categóricamente".El exmandatario enumeró varias acciones del actual Gobierno moldavo en este sentido, particularmente:"Todo ello lo están haciendo por algo, obviamente", expresó.Anteriormente, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, admitió en una entrevista con medios occidentales que el país tendría que renunciar a la política de neutralidad para poder adherirse a una gran alianza militar. Aunque Sandu no mencionó de forma explícita a la OTAN, sí había manifestado en más de una ocasión anterior que la cláusula constitucional de la neutralidad de Moldavia podría revisarse, si los ciudadanos se expresaran a favor de un acercamiento a la Alianza Atlántica. La oposición, incluidos los socialistas, los comunistas y el partido Sor se oponen al ingreso de Moldavia en la OTAN.

