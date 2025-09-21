https://noticiaslatam.lat/20250921/la-ue-pretende-usar-a-moldavia-como-carne-de-canon-para-la-guerra-con-rusia-1166716424.html
La UE pretende usar a Moldavia "como carne de cañón" para la guerra con Rusia
La UE pretende usar a Moldavia "como carne de cañón" para la guerra con Rusia
La Unión Europea planea usar a los moldavos como carne de cañón en una futura guerra con Rusia, declaró a Sputnik el líder del Partido de los Socialistas de la...
En sus palabras, a Moldavia la quieren usar "como carne de cañón, como un país más frente a Rusia, y es lo que rechazamos categóricamente".El exmandatario enumeró varias acciones del actual Gobierno moldavo en este sentido, particularmente:"Todo ello lo están haciendo por algo, obviamente", expresó.Anteriormente, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, admitió en una entrevista con medios occidentales que el país tendría que renunciar a la política de neutralidad para poder adherirse a una gran alianza militar. Aunque Sandu no mencionó de forma explícita a la OTAN, sí había manifestado en más de una ocasión anterior que la cláusula constitucional de la neutralidad de Moldavia podría revisarse, si los ciudadanos se expresaran a favor de un acercamiento a la Alianza Atlántica. La oposición, incluidos los socialistas, los comunistas y el partido Sor se oponen al ingreso de Moldavia en la OTAN.
La UE pretende usar a Moldavia "como carne de cañón" para la guerra con Rusia
La Unión Europea planea usar a los moldavos como carne de cañón en una futura guerra con Rusia, declaró a Sputnik el líder del Partido de los Socialistas de la República de Moldavia (PSRM), Igor Dodon, quien ejerció la presidencia de ese país de 2016 a 2020.
"Es evidente que Europa se está preparando para una guerra con Rusia. Y es evidente que, en plano estratégico, necesitan en esta situación tener a su lado países que puedan servir de plataforma en dicha guerra", destacó.
En sus palabras, a Moldavia la quieren usar "como carne de cañón, como un país más frente a Rusia, y es lo que rechazamos categóricamente".
El exmandatario enumeró varias acciones del actual Gobierno moldavo en este sentido, particularmente:
El aumento del presupuesto militar.
La compra de radares totalmente prescindibles por decenas de millones de euros.
El proyecto, igual de innecesario, de construir una base militar a las afueras de Chisináu.
El suministro de vehículos blindados de transporte de tropas desde Alemania y Francia.
"Todo ello lo están haciendo por algo, obviamente", expresó.
Anteriormente, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, admitió en una entrevista con medios occidentales que el país tendría que renunciar a la política de neutralidad para poder adherirse a una gran alianza militar.
Aunque Sandu no mencionó de forma explícita a la OTAN, sí había manifestado en más de una ocasión anterior que la cláusula constitucional de la neutralidad de Moldavia podría revisarse, si los ciudadanos se expresaran a favor de un acercamiento a la Alianza Atlántica. La oposición, incluidos los socialistas, los comunistas y el partido Sor se oponen al ingreso de Moldavia en la OTAN.
