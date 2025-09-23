Mundo
El conflicto ucraniano terminará en la mesa de negociaciones, no en el campo de batalla, asegura Rubio
El conflicto ucraniano terminará en la mesa de negociaciones, no en el campo de batalla, asegura Rubio
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que la crisis ucraniana se resolverá negociando. 23.09.2025, Sputnik Mundo
internacional
seguridad
marco rubio
ucrania
eeuu
donald trump
onu
rusia
seguridad, marco rubio, ucrania, eeuu, donald trump, onu, rusia
21:38 GMT 23.09.2025
Marco Rubio
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que la crisis ucraniana se resolverá negociando.
"Es un [conflicto] que no puede terminar militarmente. Se resolverá en la mesa de negociaciones. Ahí es donde finalizará", señaló el funcionario ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Durante su participación, Rubio destacó que el presidente Donald Trump ha evitado colocar más sanciones contra Rusia.
"Hay esperanza de lograr avances [sobre la crisis ucraniana]", aseveró.
Asimismo, el secretario comentó que Washington tiene también la posibilidad de vender armamento a Ucrania.
"[Trump] también tiene ante sí la opción, como ya ha realizado en algunas circunstancias, de vender armamento defensivo, y potencialmente ofensivo, para que Ucrania pueda defenderse", dijo.
