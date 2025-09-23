https://noticiaslatam.lat/20250923/el-conflicto-ucraniano-terminara-en-la-mesa-de-negociaciones-no-en-el-campo-de-batalla-asegura-1166811483.html
El conflicto ucraniano terminará en la mesa de negociaciones, no en el campo de batalla, asegura Rubio
El conflicto ucraniano terminará en la mesa de negociaciones, no en el campo de batalla, asegura Rubio
Sputnik Mundo
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que la crisis ucraniana se resolverá negociando. 23.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-23T21:38+0000
2025-09-23T21:38+0000
2025-09-23T21:38+0000
internacional
seguridad
marco rubio
ucrania
eeuu
donald trump
onu
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/14/1162653029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59d00325bfc982b9eb88e8bc64ab469c.jpg
Durante su participación, Rubio destacó que el presidente Donald Trump ha evitado colocar más sanciones contra Rusia. "Hay esperanza de lograr avances [sobre la crisis ucraniana]", aseveró. Asimismo, el secretario comentó que Washington tiene también la posibilidad de vender armamento a Ucrania. "[Trump] también tiene ante sí la opción, como ya ha realizado en algunas circunstancias, de vender armamento defensivo, y potencialmente ofensivo, para que Ucrania pueda defenderse", dijo.
https://noticiaslatam.lat/20250923/1166810475.html
ucrania
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/14/1162653029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_41b9d6f7d57088756d826220c6a94b4f.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
seguridad, marco rubio, ucrania, eeuu, donald trump, onu, rusia
seguridad, marco rubio, ucrania, eeuu, donald trump, onu, rusia
El conflicto ucraniano terminará en la mesa de negociaciones, no en el campo de batalla, asegura Rubio
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que la crisis ucraniana se resolverá negociando.
"Es un [conflicto] que no puede terminar militarmente. Se resolverá en la mesa de negociaciones. Ahí es donde finalizará", señaló el funcionario ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Durante su participación, Rubio destacó que el presidente Donald Trump
ha evitado colocar más sanciones contra Rusia.
"Hay esperanza de lograr avances [sobre la crisis ucraniana]", aseveró.
Asimismo, el secretario comentó que Washington
tiene también la posibilidad de vender armamento a Ucrania.
"[Trump] también tiene ante sí la opción, como ya ha realizado en algunas circunstancias, de vender armamento defensivo, y potencialmente ofensivo, para que Ucrania pueda defenderse", dijo.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de
estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en
este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta
en la red social rusa VK. Expandir Minimizar