https://noticiaslatam.lat/20250923/el-conflicto-ucraniano-terminara-en-la-mesa-de-negociaciones-no-en-el-campo-de-batalla-asegura-1166811483.html

El conflicto ucraniano terminará en la mesa de negociaciones, no en el campo de batalla, asegura Rubio

El conflicto ucraniano terminará en la mesa de negociaciones, no en el campo de batalla, asegura Rubio

Sputnik Mundo

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que la crisis ucraniana se resolverá negociando. 23.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-23T21:38+0000

2025-09-23T21:38+0000

2025-09-23T21:38+0000

internacional

seguridad

marco rubio

ucrania

eeuu

donald trump

onu

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/14/1162653029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59d00325bfc982b9eb88e8bc64ab469c.jpg

Durante su participación, Rubio destacó que el presidente Donald Trump ha evitado colocar más sanciones contra Rusia. "Hay esperanza de lograr avances [sobre la crisis ucraniana]", aseveró. Asimismo, el secretario comentó que Washington tiene también la posibilidad de vender armamento a Ucrania. "[Trump] también tiene ante sí la opción, como ya ha realizado en algunas circunstancias, de vender armamento defensivo, y potencialmente ofensivo, para que Ucrania pueda defenderse", dijo.

https://noticiaslatam.lat/20250923/1166810475.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, marco rubio, ucrania, eeuu, donald trump, onu, rusia