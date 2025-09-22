https://noticiaslatam.lat/20250922/las-tropas-rusas-liberan-una-localidad-y-derriban-mas-de-300-drones-en-el-ultimo-dia-1166753713.html

Las tropas rusas liberan una localidad y derriban más de 300 drones en el último día

Las tropas rusas liberan una localidad y derriban más de 300 drones en el último día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Kalínovskoye, en la región de Dnepropetrovsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, la... 22.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-22T15:07+0000

2025-09-22T15:07+0000

2025-09-22T15:35+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/16/1166753553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa0c36eb15006ec8c54a52d757724474.jpg

En cuanto a las bajas militares ucranianas, Kiev perdió unos 1.535 militares en las últimas 24 horas. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 550 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 210 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 295 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 190 militares.En el último día de combates, las tropas rusas alcanzaron un carro de combate, una estación de radar de contrabatería AN/TPQ-36, un vehículo blindado de transporte de tropas M113 y un Humvee, todos fabricados en EEUU.Además, Rusia asestó golpes contra una empresa de la industria de la aviación de Ucrania, aeródromos militares, un centro de entrenamiento de mercenarios, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 147 zonas.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa