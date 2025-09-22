Mundo
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
Las tropas rusas liberan una localidad y derriban más de 300 drones en el último día
Las tropas rusas liberan una localidad y derriban más de 300 drones en el último día
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Kalínovskoye, en la región de Dnepropetrovsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, la... 22.09.2025, Sputnik Mundo
En cuanto a las bajas militares ucranianas, Kiev perdió unos 1.535 militares en las últimas 24 horas. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 550 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 210 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 295 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 190 militares.En el último día de combates, las tropas rusas alcanzaron un carro de combate, una estación de radar de contrabatería AN/TPQ-36, un vehículo blindado de transporte de tropas M113 y un Humvee, todos fabricados en EEUU.Además, Rusia asestó golpes contra una empresa de la industria de la aviación de Ucrania, aeródromos militares, un centro de entrenamiento de mercenarios, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 147 zonas.
ucrania
22.09.2025
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2025
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Kalínovskoye, en la región de Dnepropetrovsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, la defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas guiadas, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 339 drones, agregan desde el organismo.
"Unidades del grupo de tropas Este avanzaron en lo profundo de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Kalínovskoye, en la región de Dnepropetrovsk", señala el comunicado.
En cuanto a las bajas militares ucranianas, Kiev perdió unos 1.535 militares en las últimas 24 horas. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 550 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 210 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 295 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 190 militares.
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
19 de septiembre, 09:15 GMT
19 de septiembre, 09:15 GMT
En el último día de combates, las tropas rusas alcanzaron un carro de combate, una estación de radar de contrabatería AN/TPQ-36, un vehículo blindado de transporte de tropas M113 y un Humvee, todos fabricados en EEUU.
Además, Rusia asestó golpes contra una empresa de la industria de la aviación de Ucrania, aeródromos militares, un centro de entrenamiento de mercenarios, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas en 147 zonas.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 85.822 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.208 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.816 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.374 vehículos militares especiales.

