https://noticiaslatam.lat/20250916/recortes-al-presupuesto-de-la-nasa-revelan-la-inconsistencia-en-la-politica-espacial-de-eeuu-1166524522.html

Recortes al presupuesto de la NASA revelan "la inconsistencia en la política espacial de EEUU"

Recortes al presupuesto de la NASA revelan "la inconsistencia en la política espacial de EEUU"

Sputnik Mundo

El recorte al presupuesto de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) perjudica los esfuerzos para regresar a la Luna, pues obstaculiza el... 16.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-16T07:30+0000

2025-09-16T07:30+0000

2025-09-16T07:30+0000

ciencia

nasa

eeuu

espacio

🚀 conquista espacial

china

global times

la luna

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/0b/1159688074_0:242:2048:1394_1920x0_80_0_0_1fa39898738fa9ca085971273e3b593c.jpg

Un equipo de científicos estadounidenses que incluye investigadores de la NASA identificó una serie de "lagunas críticas" en el desarrollo de sistemas de soporte de vida espacial de la agencia que "podrían impedir que Estados Unidos compita con China en la búsqueda de la exploración y habitación espacial tripulada a largo plazo".Según los investigadores, el limitado apoyo estadounidense a la investigación relacionada con los sistemas de soporte vital biorregenerativo (BLSS, por sus siglas en inglés), aunado a los recortes de fondos y programas, amenaza la competitividad espacial del país norteamericano. En concreto, el enfoque actual de dichos sistemas en Washington depende de viajes de reabastecimiento para transportar agua, alimentos y otros materiales de consumo. Sin embargo, lo anterior implica costos elevados y problemas logísticos. Esto, a su vez, perjudica a las misiones tripuladas a largo plazo más allá de la órbita terrestre, a la Luna o a Marte. Además, los expertos manifiestan preocupaciones de seguridad en relación con el impacto de la radiación y la microgravedad en el cuerpo humano. Un modelo totalmente erróneoPara el profesor D. Marshall Porterfield, autor del artículo y exdirector de la división de vida espacial y ciencias físicas en la sede de la NASA, el modelo estadounidense es uno "completamente equivocado" sobre la forma en la que se necesita ir al espacio. Anteriormente, sostiene el experto, la NASA se centraba en el desarrollo de un BLSS que aprovecha los organismos biológicos para reciclar y generar diversos recursos, incluidos oxígeno, alimento y agua. No obstante, este enfoque fue interrumpido tras los recortes del presupuesto por el cambio en las prioridades de investigación en 2004. Además, las investigaciones actuales sobre tecnologías biorregenerativas enfrentan más recortes en el presupuesto de 2026. Lo anterior amenaza con retrasar el ya ajustado plazo para regresar a la Luna, ya que impide el avance de las tecnologías críticas que se necesitan para las misiones lunares a largo plazo. A su vez, esta situación pone de relieve la inconsistencia en la política espacial de Estados Unidos, según el Global Times.El medio sostiene que, cuando se trata de misiones como el regreso a la Luna, es inevitable que los astronautas tengan que vivir y trabajar durante largos periodos en superficies extraterrestres. Así, un sistema de soporte vital biorregenerativo se torna crucial. Sin esto, no es posible garantizar la seguridad de los astronautas. "En China, cuando se establece un objetivo aeroespacial importante, la coherencia política se mantiene durante muchos años y el gobierno proporciona un apoyo estable y sólido a todas las tecnologías críticas relacionadas", sentencia la publicación.

https://noticiaslatam.lat/20250120/astronautas-chinos-obtienen-por-primera-vez-oxigeno-en-el-espacio-mediante-fotosintesis-1160619706.html

eeuu

china

la luna

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nasa, eeuu, espacio, 🚀 conquista espacial, china, global times, la luna