Fuerzas rusas destruyen 2 lanchas no tripuladas y abaten más de 1.500 soldados ucranianos en un día

Fuerzas rusas destruyen 2 lanchas no tripuladas y abaten más de 1.500 soldados ucranianos en un día

21.09.2025

La Flota del Mar Negro de Rusia destruyó dos lanchas no tripuladas ucranianas en la última jornada de combates, informan desde el Ministerio de Defensa ruso...

El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 500 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 225 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, hasta 340 en la de la agrupación Este, más de 185 en la del grupo Norte, alrededor de 220 en la del grupo Sur y hasta 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.En el último día, Rusia asestó golpes contra lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 138 zonas.Asimismo, las tropas rusas alcanzaron un carro de combate, nueve vehículos blindados, incluidos dos de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense y un Senator canadiense, al igual que 12 piezas de artillería.La defensa antiaérea rusa, por su parte, derribó 65 vehículos aéreos no tripulados en las 24 horas.

