El diálogo entre China y EEUU es "una oportunidad para traducir la voluntad política en acciones"

El diálogo entre China y EEUU es "una oportunidad para traducir la voluntad política en acciones"

Según reportes, el presidente Xi Jinping expresó durante la llamada que China y Estados Unidos tienen la capacidad de ayudarse mutuamente a lograr el éxito y la prosperidad. En ese sentido, el medio describe la conversación como "pragmática, positiva y constructiva", sugiriendo que tuvo un impacto estabilizador en las relaciones bilaterales, que recientemente habían experimentado tensiones, especialmente en temas comerciales, debido a la guerra arancelaria lanzada por Washington.En la llamada también se abordaron cuestiones económicas, incluyendo las negociaciones comerciales y la venta de la operación estadounidense de TikTok, la popular aplicación de videos de la empresa china ByteDance, que según una ley aprobada por el Congreso del país norteamericano el año pasado deberá pasar a manos locales, algo que el presidente Trump ha pospuesto en varias oportunidades su entrada en vigencia en lo que va del año.Sobre la cuestión comercial, Xi Jinping insistió en que las negociaciones debían ser justas y basarse en los principios de igualdad y beneficio recíproco. Con respecto a TikTok, el presidente chino señaló que su país apoyaría un acuerdo que respetara las leyes de su país y beneficiara a ambas partes.El artículo concluye subrayando que la cooperación entre China y Estados Unidos es de vital importancia no solo para sus propios ciudadanos, sino también para la economía global y la seguridad de las cadenas de suministro.

