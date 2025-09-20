https://noticiaslatam.lat/20250920/rusia-lanza-un-ataque-masivo-contra-la-industria-militar-ucraniana-en-un-dia-de-combates-1166692514.html
Rusia lanza un ataque masivo contra la industria militar ucraniana en un día de combates
20.09.2025
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 480 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 245 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 215 militares.Además, el Ejército ruso liberó la localidad de Beriózovoye, en la región de Dnepropetrovsk.Las tropas rusas alcanzaron dos vehículos blindados HMMWV y un obús Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 383 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
ucrania
Rusia lanzó un ataque combinado contra empresas del complejo militar-industrial de Ucrania que fabrican sistemas de misiles balísticos Sapsan, aeronaves no tripuladas de ataque y reconocimiento, equipos robotizados, drones interceptores y municiones merodeadoras en la última jornada de la operación militar especial, reporta la Defensa rusa.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 480 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 245 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 215 militares.
Además, el Ejército ruso liberó la localidad de Beriózovoye, en la región de Dnepropetrovsk.
"Rusia asestó golpes contra un depósito de municiones, lugares de lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 151 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron dos vehículos blindados HMMWV y un obús Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 383 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 85.418 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.188 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.749 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.244 vehículos militares especiales.
