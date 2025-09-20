https://noticiaslatam.lat/20250920/rusia-lanza-un-ataque-masivo-contra-la-industria-militar-ucraniana-en-un-dia-de-combates-1166692514.html

Rusia lanza un ataque masivo contra la industria militar ucraniana en un día de combates

Rusia lanza un ataque masivo contra la industria militar ucraniana en un día de combates

Sputnik Mundo

Rusia lanzó un ataque combinado contra empresas del complejo militar-industrial de Ucrania que fabrican sistemas de misiles balísticos Sapsan, aeronaves no... 20.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-20T16:33+0000

2025-09-20T16:33+0000

2025-09-20T16:33+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/14/1166692347_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_5f88c4222aeb95244f79a8f251d9d005.jpg

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 480 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 245 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 215 militares.Además, el Ejército ruso liberó la localidad de Beriózovoye, en la región de Dnepropetrovsk.Las tropas rusas alcanzaron dos vehículos blindados HMMWV y un obús Paladin, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 383 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250920/europa-sigue-cavando-su-propia-tumba-con-sus-sanciones-antirrusas-1166690366.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa