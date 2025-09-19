https://noticiaslatam.lat/20250919/rusia-derriba-1667-drones-y-registra-hasta-10020-bajas-ucranianas-en-una-semana-de-combates-1166662424.html

Rusia derriba 1.667 drones y registra hasta 10.020 bajas ucranianas en una semana de combates

Rusia derriba 1.667 drones y registra hasta 10.020 bajas ucranianas en una semana de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron 4 localidades en varias regiones y derribaron 1.667 drones ucranianos en la última semana de la operación militar especial, reportan... 19.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-19T14:11+0000

2025-09-19T14:11+0000

2025-09-19T14:11+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/13/1166662242_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_593dcfccac6af188d0e4a4773be4d5b5.jpg

Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso liberó las localidades de Muravka, en la república popular de Donetsk, Novonikoláyevka, en la región de Dnepropetrovsk, Olgóvskoye y Novoivánovka, en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 3.330 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.660 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.540 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.860 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 380 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 1.250 militares.Rusia realizó 4 ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra infraestructuras energéticas, de combustible y de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, arsenales, un centro de formación de operadores de drones, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios extranjeros, señalan desde el organismo castrense. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y también derribó 1.667 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250918/1166630579.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa