Rusia derriba 1.667 drones y registra hasta 10.020 bajas ucranianas en una semana de combates
Rusia derriba 1.667 drones y registra hasta 10.020 bajas ucranianas en una semana de combates
19.09.2025
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/13/1166662242_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_593dcfccac6af188d0e4a4773be4d5b5.jpg
Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso liberó las localidades de Muravka, en la república popular de Donetsk, Novonikoláyevka, en la región de Dnepropetrovsk, Olgóvskoye y Novoivánovka, en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 3.330 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.660 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.540 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.860 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 380 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 1.250 militares.Rusia realizó 4 ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra infraestructuras energéticas, de combustible y de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, arsenales, un centro de formación de operadores de drones, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios extranjeros, señalan desde el organismo castrense. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y también derribó 1.667 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las FFAA rusas liberaron 4 localidades en varias regiones y derribaron 1.667 drones ucranianos en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 10.020 soldados en todos los frentes.
Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso liberó las localidades de Muravka, en la república popular de Donetsk, Novonikoláyevka, en la región de Dnepropetrovsk, Olgóvskoye y Novoivánovka, en la región de Zaporozhie.
En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 3.330 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.660 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.540 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.860 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 380 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 1.250 militares.
Rusia realizó 4 ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra infraestructuras energéticas, de combustible y de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, arsenales, un centro de formación de operadores de drones, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios extranjeros, señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y también derribó 1.667 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 85.035 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.172 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.721 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.182 vehículos militares especiales.
