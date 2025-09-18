https://noticiaslatam.lat/20250918/rusia-golpea-infraestructuras-energeticas-de-ucrania-en-una-jornada-de-combates-1166623798.html
Rusia golpea infraestructuras energéticas de Ucrania en una jornada de combates
18.09.2025
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 435 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 205 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 106 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas de Ucrania en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.395 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 435 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 205 militares.
"Rusia asestó golpes contra instalaciones energéticas utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, almacenes y talleres de fabricación de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 106 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 84.971 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.157 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.668 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.118 vehículos militares especiales.
