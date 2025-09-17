Las FFAA rusas derriban 357 drones y abaten hasta 1.555 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas derribaron 357 drones y destruyeron equipos militares de EEUU y el Reino Unido en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.555 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 535 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 250 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 255 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.
"Rusia asestó golpes contra infraestructuras ferroviarias utilizadas por las FFAA de Ucrania, lugares de almacenamiento y lanzamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 149 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron un obús М777, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, un vehículo blindado HMMWV, un MaxxPro, todos ellos de fabricación estadounidense, al igual que un vehículo blindado Snatch británico.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 357 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 84.865 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.138 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.592 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.657 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 42.034 vehículos militares especiales.
