Las FFAA rusas derriban 357 drones y abaten hasta 1.555 soldados ucranianos en una jornada de combates

17.09.2025

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 535 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 250 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 255 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.Las tropas rusas alcanzaron un obús М777, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, un vehículo blindado HMMWV, un MaxxPro, todos ellos de fabricación estadounidense, al igual que un vehículo blindado Snatch británico.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 357 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

