https://noticiaslatam.lat/20250916/trump-podria-reunirse-con-zelenski-en-nueva-york-la-proxima-semana-revela-rubio-1166539257.html
Trump podría reunirse con Zelenski en Nueva York la próxima semana, revela Rubio
Trump podría reunirse con Zelenski en Nueva York la próxima semana, revela Rubio
Sputnik Mundo
La reunión entre Trump y Zelenski se celebraría en el marco del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, inaugurado el 9 de septiembre. Los... 16.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-16T10:15+0000
2025-09-16T10:15+0000
2025-09-16T10:15+0000
internacional
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
donald trump
marco rubio
volodímir zelenski
nueva york
🛡️ zonas de conflicto
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/01/1161385257_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_32d5d401e758768d291e54ea8e94a376.jpg
La reunión entre Trump y Zelenski se celebraría en el marco del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, inaugurado el 9 de septiembre. Los debates generales se desarrollarán del 23 al 27 de septiembre y el 29 de septiembre.En este contexto, el funcionario aseveró que Trump es "el único líder en el mundo" que puede mantener el diálogo con Ucrania y Europa, así como con Rusia. En su opinión, si Washington impone sanciones a Moscú y deja de participar en los esfuerzos de resolución del conflicto, "no quedará nadie en el mundo que pueda actuar como mediador".Al mismo tiempo, Rubio no descartó que Trump pueda llegar a la conclusión de que alcanzar un acuerdo en Ucrania no es posible.
https://noticiaslatam.lat/20250915/1166521914.html
ucrania
nueva york
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/01/1161385257_84:0:2749:1999_1920x0_80_0_0_e40c0d9540e2be500b412240bf9558b6.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, donald trump, marco rubio, volodímir zelenski, nueva york, 🛡️ zonas de conflicto, rusia
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, donald trump, marco rubio, volodímir zelenski, nueva york, 🛡️ zonas de conflicto, rusia
"Múltiples conversaciones telefónicas con Putin, múltiples reuniones con Zelenski, entre ellas, posiblemente, la próxima semana en Nueva York", comentó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, los esfuerzos de Trump por alcanzar un acuerdo en Ucrania.
La reunión entre Trump y Zelenski se celebraría en el marco del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, inaugurado el 9 de septiembre. Los debates generales se desarrollarán del 23 al 27 de septiembre y el 29 de septiembre.
En este contexto, el funcionario aseveró que Trump es "el único líder en el mundo" que puede mantener el diálogo con Ucrania y Europa, así como con Rusia. En su opinión, si Washington impone sanciones a Moscú y deja de participar en los esfuerzos de resolución del conflicto, "no quedará nadie en el mundo que pueda actuar como mediador".
Al mismo tiempo, Rubio no descartó que Trump pueda llegar a la conclusión de que alcanzar un acuerdo en Ucrania no es posible.
"Todavía no ha llegado a ese punto, pero puede llegar. Pero, ya saben, él realmente está dispuesto a hacer todo lo necesario", apuntó.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.