Trump podría reunirse con Zelenski en Nueva York la próxima semana, revela Rubio
La reunión entre Trump y Zelenski se celebraría en el marco del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, inaugurado el 9 de septiembre. Los debates generales se desarrollarán del 23 al 27 de septiembre y el 29 de septiembre.En este contexto, el funcionario aseveró que Trump es "el único líder en el mundo" que puede mantener el diálogo con Ucrania y Europa, así como con Rusia. En su opinión, si Washington impone sanciones a Moscú y deja de participar en los esfuerzos de resolución del conflicto, "no quedará nadie en el mundo que pueda actuar como mediador".Al mismo tiempo, Rubio no descartó que Trump pueda llegar a la conclusión de que alcanzar un acuerdo en Ucrania no es posible.
16.09.2025
"Múltiples conversaciones telefónicas con Putin, múltiples reuniones con Zelenski, entre ellas, posiblemente, la próxima semana en Nueva York", comentó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, los esfuerzos de Trump por alcanzar un acuerdo en Ucrania.

En este contexto, el funcionario aseveró que Trump es "el único líder en el mundo" que puede mantener el diálogo con Ucrania y Europa, así como con Rusia. En su opinión, si Washington impone sanciones a Moscú y deja de participar en los esfuerzos de resolución del conflicto, "no quedará nadie en el mundo que pueda actuar como mediador".
Al mismo tiempo, Rubio no descartó que Trump pueda llegar a la conclusión de que alcanzar un acuerdo en Ucrania no es posible.
"Todavía no ha llegado a ese punto, pero puede llegar. Pero, ya saben, él realmente está dispuesto a hacer todo lo necesario", apuntó.
