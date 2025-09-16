Putin señala el objetivo de los ejercicios Zapad-2025
15:49 GMT 16.09.2025 (actualizado: 15:57 GMT 16.09.2025)
© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente ruso, observa el escenario principal del ejercicio estratégico de comando y Estado Mayor Centro-2019 en el campo de entrenamiento de Donguz
© Sputnik / Alexey Nikolskiy/
Síguenos en
El objetivo de los ejercicios Zapad-2025 es practicar la defensa del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia contra cualquier agresión, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin. Agregó que los planes de entrenamiento se construyen sobre la base de la experiencia adquirida durante la operación militar especial.
"El objetivo del ejercicio es practicar todos los elementos necesarios para la defensa incondicional de la soberanía, la integridad territorial y la defensa ante cualquier agresión al Estado de la Unión", declaró el presidente ruso, quien llegó al campo de entrenamiento de Múlino, en la región de Nizhni Nóvgorod, para observar los maniobras.
En sus palabras, los ejercicios se realizan en 41 campos de entrenamiento, con la participación de 100.000 militares y la participación de unos 10.000 sistemas de armas y equipos.
"Se trata de equipo moderno (...) 10.000 tipos de equipo, incluyendo 333 aeronaves: aviación táctica, aviación estratégica y aviación de transporte militar. También se utilizan más de 247 buques: de superficie, submarinos y buques de apoyo", detalló el presidente.
Los ejercicios estratégicos Zapad-2025 se desarrollan del 12 al 16 de septiembre en sitios de entrenamiento situados en Bielorrusia y Rusia, así como en el mar Báltico y el de Barents.
22 de agosto, 09:44 GMT
Los militares de ambos países se capacitan en el control de tropas interarmas, regionales y de coalición frente a una potencial agresión contra el Estado de la Unión y practican diversas opciones de actuación conjunta para neutralizar las amenazas y estabilizar la situación en sus fronteras.
A las maniobras fueron invitados asimismo los contingentes militares y grupos operativos de control militar de países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y otros socios.
Según el jefe del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, Valeri Revenko, representantes de 23 países, entre ellos tres Estados miembros de la Alianza Atlántica, observan la evolución de las maniobras.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.