Putin señala el objetivo de los ejercicios Zapad-2025

El objetivo de los ejercicios Zapad-2025 es practicar la defensa del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia contra cualquier agresión, declaró el presidente... 16.09.2025

2025-09-16T15:49+0000

2025-09-16T15:49+0000

2025-09-16T15:57+0000

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/10/1166550965_0:0:2958:1665_1920x0_80_0_0_ffa472b4ad5185eb6a8fe247d81cd1c8.jpg

"El objetivo del ejercicio es practicar todos los elementos necesarios para la defensa incondicional de la soberanía, la integridad territorial y la defensa ante cualquier agresión al Estado de la Unión", declaró el presidente ruso, quien llegó al campo de entrenamiento de Múlino, en la región de Nizhni Nóvgorod, para observar los maniobras.En sus palabras, los ejercicios se realizan en 41 campos de entrenamiento, con la participación de 100.000 militares y la participación de unos 10.000 sistemas de armas y equipos.Los ejercicios estratégicos Zapad-2025 se desarrollan del 12 al 16 de septiembre en sitios de entrenamiento situados en Bielorrusia y Rusia, así como en el mar Báltico y el de Barents.Los militares de ambos países se capacitan en el control de tropas interarmas, regionales y de coalición frente a una potencial agresión contra el Estado de la Unión y practican diversas opciones de actuación conjunta para neutralizar las amenazas y estabilizar la situación en sus fronteras.A las maniobras fueron invitados asimismo los contingentes militares y grupos operativos de control militar de países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y otros socios.Según el jefe del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, Valeri Revenko, representantes de 23 países, entre ellos tres Estados miembros de la Alianza Atlántica, observan la evolución de las maniobras.

