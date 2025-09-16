https://noticiaslatam.lat/20250916/ford-planea-eliminar-hasta-1000-empleos-en-su-planta-alemana-1166545339.html

Ford planea eliminar hasta 1.000 empleos en su planta alemana

Ford planea eliminar hasta 1.000 empleos en su planta alemana

La demanda de vehículos eléctricos del gigante automovilístico estadounidense Ford Motor Company en Europa sigue siendo inferior a las previsiones del sector...

El pasado noviembre, Ford anunció planes para recortar su personal en Europa en 4.000 empleados para finales de 2027, lo que representa el 2,3% de su plantilla total en ese momento, de 174.000 personas en todo el mundo. Se señaló que los recortes afectarían principalmente a Alemania y el Reino Unido, mientras que en otros mercados serían mínimos. La empresa Ford fue fundada en 1903 por el ingeniero industrial estadounidense Henry Ford, quien la creó tras recibir 28.000 dólares de cinco inversores para desarrollar el negocio. La compañía es conocida por ser la primera del mundo en utilizar una línea de montaje de automóviles clásicos.

