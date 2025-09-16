https://noticiaslatam.lat/20250916/ford-planea-eliminar-hasta-1000-empleos-en-su-planta-alemana-1166545339.html
Ford planea eliminar hasta 1.000 empleos en su planta alemana
Ford planea eliminar hasta 1.000 empleos en su planta alemana
Sputnik Mundo
La demanda de vehículos eléctricos del gigante automovilístico estadounidense Ford Motor Company en Europa sigue siendo inferior a las previsiones del sector... 16.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-16T17:17+0000
2025-09-16T17:17+0000
2025-09-16T17:17+0000
economía
ford
alemania
🏛️ compañías
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/0b/18/1132849447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b339066e8cd727c2d8c124aa2332bbc9.jpg
El pasado noviembre, Ford anunció planes para recortar su personal en Europa en 4.000 empleados para finales de 2027, lo que representa el 2,3% de su plantilla total en ese momento, de 174.000 personas en todo el mundo. Se señaló que los recortes afectarían principalmente a Alemania y el Reino Unido, mientras que en otros mercados serían mínimos. La empresa Ford fue fundada en 1903 por el ingeniero industrial estadounidense Henry Ford, quien la creó tras recibir 28.000 dólares de cinco inversores para desarrollar el negocio. La compañía es conocida por ser la primera del mundo en utilizar una línea de montaje de automóviles clásicos.
https://noticiaslatam.lat/20250808/automotriz-japonesa-estima-impacto-en-sus-ganancias-de-10000-millones-de-dolares-por-aranceles-de-1165263878.html
alemania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/0b/18/1132849447_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_db46272f7e22a818ce507203b4473bfb.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ford, alemania, 🏛️ compañías, 🌍 europa
ford, alemania, 🏛️ compañías, 🌍 europa
Ford planea eliminar hasta 1.000 empleos en su planta alemana
La demanda de vehículos eléctricos del gigante automovilístico estadounidense Ford Motor Company en Europa sigue siendo inferior a las previsiones del sector, por lo que la empresa cambiará la producción en su planta de la ciudad alemana de Colonia a un funcionamiento de un solo turno a partir de enero de 2026, informa 'Reuters'.
"Ford recortará hasta 1.000 empleos en su planta de vehículos eléctricos en la ciudad alemana de Colonia, debido a la débil demanda", escribe la agencia, citando un comunicado de la compañía.
El pasado noviembre, Ford anunció planes para recortar su personal en Europa en 4.000 empleados para finales de 2027, lo que representa el 2,3% de su plantilla total en ese momento, de 174.000 personas en todo el mundo. Se señaló que los recortes afectarían principalmente a Alemania y el Reino Unido, mientras que en otros mercados serían mínimos.
La empresa Ford fue fundada en 1903 por el ingeniero industrial estadounidense Henry Ford, quien la creó tras recibir 28.000 dólares de cinco inversores para desarrollar el negocio. La compañía es conocida por ser la primera del mundo en utilizar una línea de montaje de automóviles clásicos.