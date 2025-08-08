https://noticiaslatam.lat/20250808/automotriz-japonesa-estima-impacto-en-sus-ganancias-de-10000-millones-de-dolares-por-aranceles-de-1165263878.html

Automotriz japonesa estima impacto en sus ganancias de 10.000 millones de dólares por aranceles de EEUU

Automotriz japonesa estima impacto en sus ganancias de 10.000 millones de dólares por aranceles de EEUU

La empresa Toyota dio a conocer su estimación sobre el impacto arancelario en sus ganancias de este año, mismo que equivale a la pérdida de alrededor de 10.000... 08.08.2025, Sputnik Mundo

En el mensaje, Azuma anunció que recortaron 16% su pronóstico de ganancias operativas para todo el año. Así, la estimación para el año fiscal se ajustó a 3,2 billones de yenes (cerca de 21.700 millones de dólares).El directivo "indicó que la estimación de 1,4 billones de yenes (alrededor de 9.500 millones de dólares) también incluye las consecuencias que enfrentan los proveedores, en particular aquellos en Estados Unidos que importan piezas de Japón, aunque se negó a especificar qué porcentaje del total se debía a ello", refirió el medio.A inicios de abril, el presidente Donald Trump dio a conocer la imposición de tarifas arancelarias de 25% a todos los automóviles fabricados en el extranjero.Sin embargo, semanas después, el Gobierno de EEUU relajó las medidas con órdenes ejecutivas. La primera establece un sistema de compensación para los fabricantes de automóviles que realicen el ensamblaje final en territorio estadounidense. Así, las empresas podrán recibir un reembolso del 15% durante el primer año. Para el siguiente año, la compensación bajará al 10%.La segunda refiere que los fabricantes que importen autopartes —las cuales estarán sujetas a un arancel de 25%— podrán recibir reembolsos de hasta 3,75% respecto al valor de los autos producidos localmente. El tope bajará a 2,5% el segundo año y posteriormente se eliminará por completo.No obstante, "el Centro de Investigación Automotriz dice que [el gravamen] sobre todos los socios comerciales tendría un costo adicional de 107.700 millones de dólares para todos los fabricantes de automóviles en Estados Unidos y un costo adicional de 41.900 millones de dólares para los Tres Grandes de Detroit: Stellantis, General Motors y Ford", de acuerdo con AP.

