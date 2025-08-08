Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250808/automotriz-japonesa-estima-impacto-en-sus-ganancias-de-10000-millones-de-dolares-por-aranceles-de-1165263878.html
Automotriz japonesa estima impacto en sus ganancias de 10.000 millones de dólares por aranceles de EEUU
Automotriz japonesa estima impacto en sus ganancias de 10.000 millones de dólares por aranceles de EEUU
Sputnik Mundo
La empresa Toyota dio a conocer su estimación sobre el impacto arancelario en sus ganancias de este año, mismo que equivale a la pérdida de alrededor de 10.000... 08.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-08T10:30+0000
2025-08-08T10:30+0000
internacional
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/08/1165263372_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_e6760b6819b06c9d00cd246d589b9227.jpg
En el mensaje, Azuma anunció que recortaron 16% su pronóstico de ganancias operativas para todo el año. Así, la estimación para el año fiscal se ajustó a 3,2 billones de yenes (cerca de 21.700 millones de dólares).El directivo "indicó que la estimación de 1,4 billones de yenes (alrededor de 9.500 millones de dólares) también incluye las consecuencias que enfrentan los proveedores, en particular aquellos en Estados Unidos que importan piezas de Japón, aunque se negó a especificar qué porcentaje del total se debía a ello", refirió el medio.A inicios de abril, el presidente Donald Trump dio a conocer la imposición de tarifas arancelarias de 25% a todos los automóviles fabricados en el extranjero.Sin embargo, semanas después, el Gobierno de EEUU relajó las medidas con órdenes ejecutivas. La primera establece un sistema de compensación para los fabricantes de automóviles que realicen el ensamblaje final en territorio estadounidense. Así, las empresas podrán recibir un reembolso del 15% durante el primer año. Para el siguiente año, la compensación bajará al 10%.La segunda refiere que los fabricantes que importen autopartes —las cuales estarán sujetas a un arancel de 25%— podrán recibir reembolsos de hasta 3,75% respecto al valor de los autos producidos localmente. El tope bajará a 2,5% el segundo año y posteriormente se eliminará por completo.No obstante, "el Centro de Investigación Automotriz dice que [el gravamen] sobre todos los socios comerciales tendría un costo adicional de 107.700 millones de dólares para todos los fabricantes de automóviles en Estados Unidos y un costo adicional de 41.900 millones de dólares para los Tres Grandes de Detroit: Stellantis, General Motors y Ford", de acuerdo con AP.
https://noticiaslatam.lat/20250505/aranceles-a-las-autopartes-podrian-aumentar-los-costos-de-los-vehiculos-nuevos-y-usados-en-eeuu-1162351293.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/08/1165263372_76:0:988:683_1920x0_80_0_0_e4d7199e2cff9490dd413304026d2e65.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Automotriz japonesa estima impacto en sus ganancias de 10.000 millones de dólares por aranceles de EEUU

10:30 GMT 08.08.2025
© AP Photo / Sue OgrockiLa automotriz Toyota.
La automotriz Toyota. - Sputnik Mundo, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Sue Ogrocki
Síguenos en
La empresa Toyota dio a conocer su estimación sobre el impacto arancelario en sus ganancias de este año, mismo que equivale a la pérdida de alrededor de 10.000 millones de dólares.

"Sinceramente, nos resulta muy difícil predecir qué sucederá con respecto al entorno del mercado", dijo Takanori Azuma, director financiero de la empresa automotriz, durante una sesión informativa, que fue retomada por la cadena estadounidense CNN.

En el mensaje, Azuma anunció que recortaron 16% su pronóstico de ganancias operativas para todo el año.
Así, la estimación para el año fiscal se ajustó a 3,2 billones de yenes (cerca de 21.700 millones de dólares).
El directivo "indicó que la estimación de 1,4 billones de yenes (alrededor de 9.500 millones de dólares) también incluye las consecuencias que enfrentan los proveedores, en particular aquellos en Estados Unidos que importan piezas de Japón, aunque se negó a especificar qué porcentaje del total se debía a ello", refirió el medio.
Ensambladora de automóviles - Sputnik Mundo, 1920, 05.05.2025
Internacional
Aranceles a las autopartes podrían aumentar los costos de los vehículos nuevos y usados en EEUU
5 de mayo, 06:50 GMT
A inicios de abril, el presidente Donald Trump dio a conocer la imposición de tarifas arancelarias de 25% a todos los automóviles fabricados en el extranjero.
Sin embargo, semanas después, el Gobierno de EEUU relajó las medidas con órdenes ejecutivas. La primera establece un sistema de compensación para los fabricantes de automóviles que realicen el ensamblaje final en territorio estadounidense. Así, las empresas podrán recibir un reembolso del 15% durante el primer año. Para el siguiente año, la compensación bajará al 10%.
La segunda refiere que los fabricantes que importen autopartes —las cuales estarán sujetas a un arancel de 25%— podrán recibir reembolsos de hasta 3,75% respecto al valor de los autos producidos localmente. El tope bajará a 2,5% el segundo año y posteriormente se eliminará por completo.
No obstante, "el Centro de Investigación Automotriz dice que [el gravamen] sobre todos los socios comerciales tendría un costo adicional de 107.700 millones de dólares para todos los fabricantes de automóviles en Estados Unidos y un costo adicional de 41.900 millones de dólares para los Tres Grandes de Detroit: Stellantis, General Motors y Ford", de acuerdo con AP.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала