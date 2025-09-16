Descertificación de EEUU en la lucha antidrogas fortalece el crimen, afirma la canciller colombiana

https://noticiaslatam.lat/20250916/descertificacion-de-eeuu-en-lucha-antidrogas-fortalece-el-crimen-afirma-la-canciller-colombiana-1166548228.html

"Negar la certificación plena no castiga a los criminales; les abre espacio. No fortalece la cooperación; la debilita. Y no refuerza la confianza; la erosiona", destacó Rosa Villavicencio en su cuenta de X.La ministra señaló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha desarrollado una nueva política de drogas y destacó las incautaciones, el fortalecimiento de programas rurales con alternativas al cultivo de coca y la ampliación de la cooperación judicial con aliados internacionales.Villavicencio invitó a agencias internacionales a dar testimonio de los avances en la lucha contra el narcotráfico."Llamamos a las agencias internacionales, en particular de EEUU y de países de la Unión Europea, a dar testimonio de los avances que en Colombia se viven día a día en los territorios", agregó la ministra.De acuerdo con la nota de prensa del Gobierno de Donald Trump, la decisión se tomó por no cumplir con las obligaciones que tiene el país con respecto a la lucha contra el narcotráfico.Cada año, el Gobierno de EEUU evalúa a los principales países productores o de tránsito de drogas ilícitas para determinar si están cooperando plenamente en la lucha contra el narcotráfico. El proceso, conocido como certificación antidrogas, tiene importantes implicaciones diplomáticas y financieras, especialmente para países como Colombia.Este mecanismo, establecido en la década de 1980, obliga al presidente de EEUU a informar al Congreso si los países incluidos en la llamada Majors List han colaborado eficazmente con los esfuerzos internacionales contra el narcotráfico.En caso contrario, pueden ser descertificados, una medida que implica la suspensión de ayudas económicas no humanitarias y restricciones en el acceso a créditos de organismos multilaterales, como el FMI o el Banco Mundial.

