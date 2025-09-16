https://noticiaslatam.lat/20250916/descertificacion-de-eeuu-en-lucha-antidrogas-fortalece-el-crimen-afirma-la-canciller-colombiana-1166548228.html
Descertificación de EEUU en la lucha antidrogas fortalece el crimen, afirma la canciller colombiana
Descertificación de EEUU en la lucha antidrogas fortalece el crimen, afirma la canciller colombiana
"Negar la certificación plena no castiga a los criminales; les abre espacio. No fortalece la cooperación; la debilita. Y no refuerza la confianza; la erosiona", destacó Rosa Villavicencio en su cuenta de X.La ministra señaló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha desarrollado una nueva política de drogas y destacó las incautaciones, el fortalecimiento de programas rurales con alternativas al cultivo de coca y la ampliación de la cooperación judicial con aliados internacionales.Villavicencio invitó a agencias internacionales a dar testimonio de los avances en la lucha contra el narcotráfico."Llamamos a las agencias internacionales, en particular de EEUU y de países de la Unión Europea, a dar testimonio de los avances que en Colombia se viven día a día en los territorios", agregó la ministra.De acuerdo con la nota de prensa del Gobierno de Donald Trump, la decisión se tomó por no cumplir con las obligaciones que tiene el país con respecto a la lucha contra el narcotráfico.Cada año, el Gobierno de EEUU evalúa a los principales países productores o de tránsito de drogas ilícitas para determinar si están cooperando plenamente en la lucha contra el narcotráfico. El proceso, conocido como certificación antidrogas, tiene importantes implicaciones diplomáticas y financieras, especialmente para países como Colombia.Este mecanismo, establecido en la década de 1980, obliga al presidente de EEUU a informar al Congreso si los países incluidos en la llamada Majors List han colaborado eficazmente con los esfuerzos internacionales contra el narcotráfico.En caso contrario, pueden ser descertificados, una medida que implica la suspensión de ayudas económicas no humanitarias y restricciones en el acceso a créditos de organismos multilaterales, como el FMI o el Banco Mundial.
Descertificación de EEUU en la lucha antidrogas fortalece el crimen, afirma la canciller colombiana
14:03 GMT 16.09.2025 (actualizado: 14:07 GMT 16.09.2025)
La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, rechazó la decisión de EEUU de descertificar al país en materia de lucha contra las drogas, al considerar que fortalece el crimen organizado.
"Negar la certificación plena no castiga a los criminales; les abre espacio. No fortalece la cooperación; la debilita. Y no refuerza la confianza; la erosiona", destacó Rosa Villavicencio en su cuenta de X.
La ministra señaló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha desarrollado una nueva política de drogas y destacó las incautaciones, el fortalecimiento de programas rurales con alternativas al cultivo de coca y la ampliación de la cooperación judicial con aliados internacionales.
"Estos logros reflejan un compromiso real con la seguridad compartida", aseguró.
Villavicencio invitó a agencias internacionales a dar testimonio de los avances en la lucha contra el narcotráfico.
"Llamamos a las agencias internacionales, en particular de EEUU y de países de la Unión Europea, a dar testimonio de los avances que en Colombia se viven día a día en los territorios", agregó la ministra.
De acuerdo con la nota de prensa del Gobierno de Donald Trump, la decisión se tomó por no cumplir con las obligaciones que tiene el país con respecto a la lucha contra el narcotráfico.
"Designó a Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela como países que han fallado demostrablemente durante los últimos 12 meses en cumplir con sus obligaciones bajo acuerdos internacionales contra el narcotráfico", señaló la nota firmada por la Casa Blanca.
Cada año, el Gobierno de EEUU evalúa a los principales países productores o de tránsito de drogas ilícitas para determinar si están cooperando plenamente en la lucha contra el narcotráfico. El proceso, conocido como certificación antidrogas, tiene importantes implicaciones diplomáticas y financieras, especialmente para países como Colombia.
Este mecanismo, establecido en la década de 1980, obliga al presidente de EEUU a informar al Congreso si los países incluidos en la llamada Majors List han colaborado eficazmente con los esfuerzos internacionales contra el narcotráfico.
En caso contrario, pueden ser descertificados, una medida que implica la suspensión de ayudas económicas no humanitarias y restricciones en el acceso a créditos de organismos multilaterales, como el FMI o el Banco Mundial.
