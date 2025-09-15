https://noticiaslatam.lat/20250915/son-estas-las-garantias-de-los-solidarios-zajarova-comenta-la-ausencia-de-voluntarios-europeos-para-1166508143.html
¿Son estas las garantías de los solidarios?: Zajárova comenta la ausencia de voluntarios europeos para Kiev
¿Son estas las garantías de los solidarios?: Zajárova comenta la ausencia de voluntarios europeos para Kiev
En particular, durante una entrevista, Sikorski afirmó que las garantías occidentales solo tendrían peso real si implicaran la disposición a entrar en guerra contra Rusia, algo que, en sus palabras, no parece plausible.Previamente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, tras la reunión de los líderes de los países de la llamada coalición de voluntarios en París, declaró que Varsovia no enviaría tropas a Ucrania.A su vez, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha reiterado en varias ocasiones que cualquier escenario de despliegue de tropas de los países miembros de la OTAN en Ucrania es categóricamente inaceptable.
¿Son estas las garantías de los solidarios?: Zajárova comenta la ausencia de voluntarios europeos para Kiev
07:53 GMT 15.09.2025 (actualizado: 08:03 GMT 15.09.2025)
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, sostuvo que los países europeos debieron reconocer antes que no hay voluntarios dispuestos a combatir contra Rusia en apoyo a Ucrania. Esto se produjo en el contexto de las declaraciones del ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski.
"Así son las 'garantías de seguridad de los solidarios'. Deberían haberlo reconocido antes, cuando el propio Sikorski y su esposa seducían a los ucranianos con discursos sobre el 'rumbo occidental'", arremetió la diplomática en su canal de Telegram.
En particular, durante una entrevista, Sikorski afirmó que las garantías occidentales solo tendrían peso real si implicaran la disposición a entrar en guerra contra Rusia, algo que, en sus palabras, no parece plausible.
"Si alguien realmente quisiera luchar contra Rusia, podría hacerlo hoy mismo. Pero no veo voluntarios", declaró el ministro en tono crítico.
12 de septiembre, 21:00 GMT
Previamente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, tras la reunión de los líderes de los países de la llamada coalición de voluntarios en París, declaró que Varsovia no enviaría tropas a Ucrania.
A su vez, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha reiterado en varias ocasiones que cualquier escenario de despliegue de tropas de los países miembros de la OTAN en Ucrania es categóricamente inaceptable.
