¿Son estas las garantías de los solidarios?: Zajárova comenta la ausencia de voluntarios europeos para Kiev

Sputnik Mundo

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, sostuvo que los países europeos debieron reconocer antes que no hay voluntarios dispuestos a

En particular, durante una entrevista, Sikorski afirmó que las garantías occidentales solo tendrían peso real si implicaran la disposición a entrar en guerra contra Rusia, algo que, en sus palabras, no parece plausible.Previamente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, tras la reunión de los líderes de los países de la llamada coalición de voluntarios en París, declaró que Varsovia no enviaría tropas a Ucrania.A su vez, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha reiterado en varias ocasiones que cualquier escenario de despliegue de tropas de los países miembros de la OTAN en Ucrania es categóricamente inaceptable.

