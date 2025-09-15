https://noticiaslatam.lat/20250915/los-incidentes-recientes-de-eeuu-en-el-caribe-son-agresion-y-no-tensiones-declara-maduro-1166521996.html

Los incidentes recientes de EEUU en el Caribe son "agresión" y no "tensiones", declara Maduro

Los incidentes recientes de EEUU en el Caribe son "agresión" y no "tensiones", declara Maduro

15.09.2025

nicolás maduro

"Hay una agresión diplomática y, en camino, una agresión militar. Y Venezuela está facultada internacionalmente para responder de manera integral a esa agresión", destacó.En sus palabras, Venezuela "está en una gran batalla por la verdad"."Somos pacíficos, pero rebeldes. Nadie nos podrá someter", enfatizó Nicolás Maduro.Las tensiones entre Washington y Caracas se han intensificado con la llegada a la Casa Blanca de la nueva Administración, que, con el pretexto de luchar contra los cárteles de droga latinoamericanos, otorgó a las FFAA estadounidenses el derecho a intervenir militarmente fuera del país. Por su parte, Venezuela afirma que se trata de otro "acto de intimidación" y una "sucia operación propagandística". El finales de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la movilización de todas las fuerzas nacionales en respuesta a lo que calificó como una amenaza de Washington para la seguridad nacional y regional.

