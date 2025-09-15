https://noticiaslatam.lat/20250915/las-tropas-rusas-liberan-otra-localidad-y-abaten-casi-1500-soldados-ucranianos-en-un-dia-1166510232.html

Las tropas rusas liberan otra localidad y abaten casi 1.500 soldados ucranianos en un día

Las tropas rusas liberan otra localidad y abaten casi 1.500 soldados ucranianos en un día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Olgóvskoye, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en un día... 15.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-15T11:31+0000

2025-09-15T11:31+0000

2025-09-15T11:31+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0f/1166510071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5319849231921b41473c0e4f5c74f66.jpg

En cuanto a las bajas militares ucranianas, de acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 460 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 260 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 260 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 150 militares.Asimismo, en la última jornada, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, 17 vehículos blindados, al igual que 12 piezas de artillería.Rusia asestó golpes contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 149 distritos.La defensa antiaérea rusa derribó 82 vehículos aéreos no tripulados, en las últimas 24 horas.

https://noticiaslatam.lat/20250915/son-estas-las-garantias-de-los-solidarios-zajarova-comenta-la-ausencia-de-voluntarios-europeos-para-1166508143.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa