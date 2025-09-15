Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20250915/las-tropas-rusas-liberan-otra-localidad-y-abaten-casi-1500-soldados-ucranianos-en-un-dia-1166510232.html
Las tropas rusas liberan otra localidad y abaten casi 1.500 soldados ucranianos en un día
Las tropas rusas liberan otra localidad y abaten casi 1.500 soldados ucranianos en un día
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Olgóvskoye, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en un día... 15.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-15T11:31+0000
2025-09-15T11:31+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0f/1166510071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5319849231921b41473c0e4f5c74f66.jpg
En cuanto a las bajas militares ucranianas, de acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 460 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 260 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 260 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 150 militares.Asimismo, en la última jornada, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, 17 vehículos blindados, al igual que 12 piezas de artillería.Rusia asestó golpes contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 149 distritos.La defensa antiaérea rusa derribó 82 vehículos aéreos no tripulados, en las últimas 24 horas.
https://noticiaslatam.lat/20250915/son-estas-las-garantias-de-los-solidarios-zajarova-comenta-la-ausencia-de-voluntarios-europeos-para-1166508143.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0f/1166510071_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_b00cc9455ce02b3f8a2f05f20c7b30b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

Las tropas rusas liberan otra localidad y abaten casi 1.500 soldados ucranianos en un día

11:31 GMT 15.09.2025
© Sputnik / Sergey Mirniy / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 15.09.2025
© Sputnik / Sergey Mirniy
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Olgóvskoye, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en un día de combates, Ucrania perdió unos 1.435 soldados.

"Como resultado de las operaciones ofensivas, unidades del grupo de tropas Este liberaron la localidad de Olgóvskoye en la región de Zaporozhie", señala el informe diario del organismo.

En cuanto a las bajas militares ucranianas, de acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 460 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 260 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 260 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 150 militares.
Zajárova sobre el ataque de Kiev al oleoducto hacia Hungría: Ucrania no se detendrá ante nada - Sputnik Mundo, 1920, 15.09.2025
Defensa
¿Son estas las garantías de los solidarios?: Zajárova comenta la ausencia de voluntarios europeos para Kiev
07:53 GMT
Asimismo, en la última jornada, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, 17 vehículos blindados, al igual que 12 piezas de artillería.
Rusia asestó golpes contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 149 distritos.
La defensa antiaérea rusa derribó 82 vehículos aéreos no tripulados, en las últimas 24 horas.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 84.151 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.116 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.591 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.590 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.811 vehículos militares especiales.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала