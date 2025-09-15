https://noticiaslatam.lat/20250915/las-tropas-rusas-liberan-otra-localidad-y-abaten-casi-1500-soldados-ucranianos-en-un-dia-1166510232.html
Las tropas rusas liberan otra localidad y abaten casi 1.500 soldados ucranianos en un día
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Olgóvskoye, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en un día... 15.09.2025, Sputnik Mundo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0f/1166510071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5319849231921b41473c0e4f5c74f66.jpg
En cuanto a las bajas militares ucranianas, de acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 460 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 260 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 260 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 150 militares.Asimismo, en la última jornada, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, 17 vehículos blindados, al igual que 12 piezas de artillería.Rusia asestó golpes contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 149 distritos.La defensa antiaérea rusa derribó 82 vehículos aéreos no tripulados, en las últimas 24 horas.
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Olgóvskoye, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en un día de combates, Ucrania perdió unos 1.435 soldados.
"Como resultado de las operaciones ofensivas, unidades del grupo de tropas Este liberaron la localidad de Olgóvskoye en la región de Zaporozhie", señala el informe diario del organismo.
En cuanto a las bajas militares ucranianas, de acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 460 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 260 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 260 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 150 militares.
Asimismo, en la última jornada, las tropas rusas alcanzaron tres carros de combate, 17 vehículos blindados, al igual que 12 piezas de artillería.
Rusia asestó golpes contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 149 distritos.
La defensa antiaérea rusa derribó 82 vehículos aéreos no tripulados, en las últimas 24 horas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 84.151 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.116 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.591 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.590 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.811 vehículos militares especiales.
