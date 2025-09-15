https://noticiaslatam.lat/20250915/cuanto-le-costaria-realmente-a-occidente-la-confiscacion-de-activos-rusos-1166521476.html
¿Cuánto le costaría realmente a Occidente la confiscación de activos rusos?
¿Cuánto le costaría realmente a Occidente la confiscación de activos rusos?
Sputnik te invita a conocer el volumen de las inversiones occidentales en Rusia.
En medio de déficits presupuestarios y enormes deudas en la UE y el G7, en los últimos meses se ha intensificado el debate sobre la confiscación de los activos soberanos congelados rusos para financiar el régimen de Kiev. Tal aventura podría provocar medidas de represalia, que le costarían al Occidente al menos 285.000 millones de dólares.
Sputnik te invita a conocer el volumen de las inversiones occidentales en Rusia.