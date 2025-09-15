Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20250915/cuanto-le-costaria-realmente-a-occidente-la-confiscacion-de-activos-rusos-1166521476.html
¿Cuánto le costaría realmente a Occidente la confiscación de activos rusos?
¿Cuánto le costaría realmente a Occidente la confiscación de activos rusos?
Sputnik Mundo
En medio de déficits presupuestarios y enormes deudas en la UE y el G7, en los últimos meses se ha intensificado el debate sobre la confiscación de los activos... 15.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-15T20:14+0000
2025-09-15T20:14+0000
multimedia
📊 infografías económicas
📊 infografía
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0f/1166523696_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a962a43c6089bfdc9dba40c23b27987.png
Sputnik te invita a conocer el volumen de las inversiones occidentales en Rusia.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0f/1166523696_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a92a56b723a67966c7c6e083ae3ae233.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📊 infografías económicas, 📊 infografía, инфографика
📊 infografías económicas, 📊 infografía, инфографика

¿Cuánto le costaría realmente a Occidente la confiscación de activos rusos?

20:14 GMT 15.09.2025
Síguenos en
En medio de déficits presupuestarios y enormes deudas en la UE y el G7, en los últimos meses se ha intensificado el debate sobre la confiscación de los activos soberanos congelados rusos para financiar el régimen de Kiev. Tal aventura podría provocar medidas de represalia, que le costarían al Occidente al menos 285.000 millones de dólares.
Sputnik te invita a conocer el volumen de las inversiones occidentales en Rusia.
¿Cuánto le costaría realmente a Occidente la confiscación de activos rusos? desk - Sputnik Mundo
¿Cuánto le costaría realmente a Occidente la confiscación de activos rusos? mob - Sputnik Mundo
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала