https://noticiaslatam.lat/20250914/rusia-registra-mas-de-1300-bajas-militares-ucranianas-y-derriba-361-drones-en-el-ultimo-dia-1166480364.html
Rusia registra más de 1.300 bajas militares ucranianas y derriba 361 drones en el último día
Rusia registra más de 1.300 bajas militares ucranianas y derriba 361 drones en el último día
Sputnik Mundo
En la última jornada de combates, Ucrania perdió unos 1.330 militares, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, en el mismo período, la... 14.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-14T10:41+0000
2025-09-14T10:41+0000
2025-09-14T10:41+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0e/1166480204_0:195:3099:1938_1920x0_80_0_0_c4253174728a53902365c3bd78e5b84f.jpg
En cuanto a las bajas militares ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 450 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 240 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 225 en la de la agrupación Este, hasta 170 en la del grupo Norte, alrededor de 200 en la del grupo Sur y más de 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.En las últimas 24 horas, las tropas rusas alcanzaron dos carros de combate, 15 vehículos blindados, al igual que un obús M777 y dos estaciones de radar AN/TPQ-50, de fabricación estadounidense.Las FFAA rusas también asestaron golpes contra centros de entrenamiento de operadores de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas.
https://noticiaslatam.lat/20250913/forzada-externamente-revelan-a-quien-macron-considera-el-verdadero-culpable-de-la-crisis-de-ucrania-1166446433.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0e/1166480204_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_a58d8ca47bfc7c266f60609b1bf26540.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Rusia registra más de 1.300 bajas militares ucranianas y derriba 361 drones en el último día
En la última jornada de combates, Ucrania perdió unos 1.330 militares, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, en el mismo período, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas guiadas, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 361 drones, agregan desde el ente castrense.
En cuanto a las bajas militares ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 450 militares abatidos.
Se suman a estas bajas más de 240 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 225 en la de la agrupación Este, hasta 170 en la del grupo Norte, alrededor de 200 en la del grupo Sur y más de 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En las últimas 24 horas, las tropas rusas alcanzaron dos carros de combate, 15 vehículos blindados, al igual que un obús M777 y dos estaciones de radar AN/TPQ-50, de fabricación estadounidense.
Las FFAA rusas también asestaron golpes contra centros de entrenamiento de operadores de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 84.069 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.096 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.591 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.555 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.743 vehículos militares especiales.