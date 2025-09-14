https://noticiaslatam.lat/20250914/rusia-registra-mas-de-1300-bajas-militares-ucranianas-y-derriba-361-drones-en-el-ultimo-dia-1166480364.html

Rusia registra más de 1.300 bajas militares ucranianas y derriba 361 drones en el último día

Rusia registra más de 1.300 bajas militares ucranianas y derriba 361 drones en el último día

Sputnik Mundo

En la última jornada de combates, Ucrania perdió unos 1.330 militares, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, en el mismo período, la... 14.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-14T10:41+0000

2025-09-14T10:41+0000

2025-09-14T10:41+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0e/1166480204_0:195:3099:1938_1920x0_80_0_0_c4253174728a53902365c3bd78e5b84f.jpg

En cuanto a las bajas militares ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 450 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 240 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste, más de 225 en la de la agrupación Este, hasta 170 en la del grupo Norte, alrededor de 200 en la del grupo Sur y más de 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.En las últimas 24 horas, las tropas rusas alcanzaron dos carros de combate, 15 vehículos blindados, al igual que un obús M777 y dos estaciones de radar AN/TPQ-50, de fabricación estadounidense.Las FFAA rusas también asestaron golpes contra centros de entrenamiento de operadores de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas.

https://noticiaslatam.lat/20250913/forzada-externamente-revelan-a-quien-macron-considera-el-verdadero-culpable-de-la-crisis-de-ucrania-1166446433.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa