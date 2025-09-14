México va contra la agrupación criminal La Barredora: ¿qué ha pasado al respecto?

https://noticiaslatam.lat/20250914/mexico-va-contra-la-agrupacion-criminal-la-barredora-que-ha-pasado-al-respecto-1166466946.html

Desde principios de año, la desarticulación de esta agrupación ha sido una de las prioridades de la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo después de darse a conocer el vínculo que tendría Bermúdez Requena con el exgobernador tabasqueño y actual líder de Morena en el Senado (cámara alta), Adán Augusto López, quien habría sido responsable de su designación como encargado de la seguridad de la entidad mexicana.La presión mediática y política que devino de este nexo se respondió con una serie de detenciones de líderes e integrantes de este grupo criminal, a lo largo de los últimos meses.El origen de La BarredoraDesde el año 2022 las autoridades federales tenían información sobre La Barredora y la responsabilidad de Bermúdez Requena en ella, en ese entonces todavía secretario de Seguridad de Tabasco, según documentos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) filtrados por el grupo conocido como Guacamaya Leaks.De acuerdo con un reporte del diario mexicano El Universal, este grupo criminal tuvo nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través del excomisionado de Seguridad Pública, José del Carmen Castillo Ramírez. La Barredora, además, tendría importantes vínculos con grupos dedicados al huachicol, con operación en Villahermosa.Según información brindada por el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez en octubre de 2024, la alianza entre La Barredora y el CJNG se fracturó en diciembre de 2023, lo que derivó en olas de violencia entre las distintas fracciones que se formaron.Sería en noviembre de 2024 cuando el Gobierno federal tendría información sobre el vínculo entre Bermúdez Requena y la organización criminal, así como su responsabilidad en diversos delitos relacionados con extorsión, secuestro, robo de combustible y trata de personas.La caída de la agrupaciónEste grupo criminal tomó notoriedad nacional cuando, en febrero de 2025, con el nuevo Gobierno de Javier May al frente de Tabasco, se liberó una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena, conocido como el Abuelo, aunque, según el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ya existía una investigación en su contra desde 2024.Desde entonces, y a lo largo del 2025, el senador morenista Adán Augusto López, responsable de la designación de Bermúdez Requena y exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado haber tenido información sobre posibles actos delictivos cometidos por su excolaborador.Días antes de darse a conocer la orden de captura contra el presunto dirigente de La Barredora, el exfuncionario estatal habría salido del país, razón por la cual se solicitó la intervención de la Interpol, de acuerdo con información de autoridades federales brindada por El Universal.Mientras se coordinaba la búsqueda de Bermúdez Requena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevó a cabo diversas detenciones de líderes de La Barredora. En marzo, por ejemplo, se logró la captura de uno de sus cabecillas identificado como Francisco Javier 'N' alías el Guasón, así como a siete de sus cómplices, entre ellos, Edson Adair 'N', alias Zavala, identificado como otro dirigente de la organización criminal.En julio, las autoridades mexicanas detuvieron a 14 miembros más de La Barredora, incluido a Ulises Pinto Madera, alias el Pinto, quien enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión, secuestro trasiego de drogas y robo de combustible.Medios nacionales indican que Pinto Madera se habría vuelto un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).En ese mismo mes, se impondría un arresto domiciliario en Paraguay a Gerardo Bermúdez Areola, sobrino de Bermúdez Requena, y quien enfrenta cargos por explotación ilegal de apuestas.Las detenciones más recientes de integrantes de La Barredora ocurrieron en agosto cuando cayeron Arturo 'N', conocido como el Vampiro, y Carlos Tomás 'N', alias el Lic, éste último fue presidente municipal de Macuspana, Tabasco, hasta 2017 y posteriormente abogado de Hernán Bermúdez Requena.El 12 de septiembre, García Harfuch confirmó la detención del Abuelo en un domicilio ubicado en Paraguay, gracias a una operación llevada a cabo en colaboración con el Gobierno de Santiago Peña.Semanas atrás, durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, indicó que solo citaría a declarar al senador Adán Augusto López hasta detener a Bermúdez Requena, y en caso de encontrar elementos que lo vincularan con el caso.Hasta el momento, la FGR no ha comentado nada sobre un posible testimonio del exsecretario de Gobernación en el Gobierno de López Obrador.

