A pesar de "la falta de progreso": predicen cómo podría ser la próxima reunión de Trump con Xi

A pesar de "la falta de progreso": predicen cómo podría ser la próxima reunión de Trump con Xi

Sputnik Mundo

14.09.2025

El medio señala que Washington y Pekín aún no han alcanzado un consenso en varios temas, en particular en materia de comercio y en la lucha contra el tráfico de fentanilo.Una de las fuentes consultadas explicó que el principal obstáculo es el descontento de EEUU con lo que considera una insuficiente acción de Pekín para frenar la exportación de químicos usados en la producción de fentanilo.Un exfuncionario estadounidense añadió que, aunque China está interesada en recibir a Trump en Pekín, no tiene intención de ofrecer "incentivos" para garantizar su visita. De acuerdo con el exfuncionario, el Imperio Celestial dejó claro que podría organizar la cumbre en cuestión de días, incluso si la decisión de Trump se toma a última hora.Otra fuente cercana a las discusiones en la capital china indicó que también se estudió la posibilidad de un viaje del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para preparar el encuentro en Pekín. No obstante, advirtió que cualquier "movimiento hostil contra China" podría provocar que Pekín cancele la cita con el canciller estadounidense o incluso la visita de Trump.Un funcionario de la Casa Blanca, que prefirió mantener el anonimato, señaló al diario que Trump "ha mostrado disposición" a reunirse con Xi, aunque aún no se ha hecho ningún anuncio oficial al respecto.El 9 de septiembre, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa chino, Dong Jun, mantuvieron una videoconferencia. Esta misma semana también trascendió que Marco Rubio sostuvo una llamada con el canciller chino, Wang Yi.Además, este 14 de septiembre, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, se reunirá en Madrid con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, para una cuarta ronda de conversaciones, que podría allanar el camino para que Donald Trump visite Pekín antes del foro de la APEC en Corea del Sur, previsto para el 31 de octubre.

