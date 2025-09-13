https://noticiaslatam.lat/20250913/los-huties-atacan-tel-aviv-con-un-misil-balistico-hipersonico-1166443795.html
Los hutíes atacan Tel Aviv con un misil balístico hipersónico
Agrega que la operación alcanzó los objetivos establecidos y obligó a un millón de residentes sionistas a refugiarse masivamente en refugios.Desde noviembre de 2023, el grupo Ansarolá, integrado en el "eje de la resistencia" de Irán contra EEUU e Israel, comenzó una campaña de ataques al territorio israelí usando misiles de largo alcance y contra buques mercantes presuntamente conectados con Israel, con el fin de bloquear su navegación por los mares Arábigo y Rojo, en tanto dure el conflicto en la Franja.La ofensiva contra barcos paralizó esa ruta esencial, que habitualmente acoge aproximadamente el 12% del comercio marítimo global, obligando a muchas compañías a un desvío oneroso por el extremo sur de África.Durante el alto el fuego en Gaza, de enero a marzo de 2025, los hutíes suspendieron sus ataques, pero las reiniciaron tras la reanudación de la ofensiva israelí contra el enclave palestino arrasado.Desde el 15 de marzo hasta el 13 de mayo, EEUU llevó a cabo bombardeos regulares sobre zonas controladas por Ansarolá, con el propósito de desalentar a los hutíes de sus asaltos a naves comerciales. A lo largo de los recientes meses, los hutíes perpetraron varios asaltos con misiles balísticos al aeropuerto Ben Gurión, el principal de Israel, la mayoría de tales proyectiles fueron neutralizados por la defensa antiaérea israelí.Asimismo, Israel ejecutó en múltiples ocasiones represalias aéreas sobre infraestructuras hutíes. Una de esas incursiones destruyó prácticamente por entero el aeropuerto de Saná.A inicios de mayo pasado, EEUU acordó un alto el fuego con el grupo sin informar a Israel, lo que ha permitido la gradual restauración del tráfico en el mar Rojo. No obstante, los hutíes han persistido en agredir a buques mercantes, a los que acusan de realizar paradas técnicas en Israel, provocando fallecidos y lesionados.
