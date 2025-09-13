Mundo
Fuerzas rusas liberan un asentamiento y derriban más de 300 drones ucranianos en una jornada
Fuerzas rusas liberan un asentamiento y derriban más de 300 drones ucranianos en una jornada
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Novonikoláevka, en la región de Dnepropetrovsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo... 13.09.2025
defensa
rusia
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
En las últimas 24 horas, las tropas rusas alcanzaron dos tanques, nueve vehículos blindados, al igual que un obús M777 y una estación de radar AN/TPQ-50, de fabricación estadounidense, indican desde el ministerio.Además, Rusia asestó golpes contra centros de mando, lugares de lanzamiento y almacenes de aviones no tripulados de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 157 zonas.En cuanto a las bajas ucranianas, Kiev perdió unos 1.370 militares, se desprende del informe. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 480 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 185 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.
ucrania
rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
Fuerzas rusas liberan un asentamiento y derriban más de 300 drones ucranianos en una jornada

09:45 GMT 13.09.2025 (actualizado: 10:01 GMT 13.09.2025)
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Novonikoláevka, en la región de Dnepropetrovsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, en el último día, la defensa antiaérea rusa interceptó tres proyectiles del sistema Himars y derribó 340 drones, agregaron desde el ente castrense.

"Como resultado de las operaciones ofensivas activas de unidades del grupo de tropas Este, se liberó la localidad de Novonikoláevka, en la región de Dnepropetrovsk", indica el comunicado.

En las últimas 24 horas, las tropas rusas alcanzaron dos tanques, nueve vehículos blindados, al igual que un obús M777 y una estación de radar AN/TPQ-50, de fabricación estadounidense, indican desde el ministerio.
Además, Rusia asestó golpes contra centros de mando, lugares de lanzamiento y almacenes de aviones no tripulados de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 157 zonas.
Internacional
"Trampa y laboratorio vivo": así afectaría el mercenarismo en Ucrania a la seguridad latinoamericana
ayer, 21:00 GMT
En cuanto a las bajas ucranianas, Kiev perdió unos 1.370 militares, se desprende del informe. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 480 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 185 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 83.708 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.079 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.591 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.527 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.677 vehículos militares especiales.

