Fuerzas rusas liberan un asentamiento y derriban más de 300 drones ucranianos en una jornada

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Novonikoláevka, en la región de Dnepropetrovsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo... 13.09.2025, Sputnik Mundo

En las últimas 24 horas, las tropas rusas alcanzaron dos tanques, nueve vehículos blindados, al igual que un obús M777 y una estación de radar AN/TPQ-50, de fabricación estadounidense, indican desde el ministerio.Además, Rusia asestó golpes contra centros de mando, lugares de lanzamiento y almacenes de aviones no tripulados de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 157 zonas.En cuanto a las bajas ucranianas, Kiev perdió unos 1.370 militares, se desprende del informe. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 480 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 185 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 160 militares.

