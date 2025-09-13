https://noticiaslatam.lat/20250913/decenas-de-miles-de-britanicos-salen-a-las-calles-de-londres-criticando-la-politica-del-gobierno-1166451413.html
Decenas de miles de británicos salen a las calles de Londres criticando la política del Gobierno británico
Más de 110.000 personas participan hoy en la manifestación convocada por el activista de derecha Tommy Robinson, titulada 'Unamos el Reino', un juego de... 13.09.2025, Sputnik Mundo
Los participantes de la marcha se reunieron por la mañana en la plaza Russell Square y de allí partieron hacia el distrito gubernamental de Whitehall. Entre la multitud se escuchaban consignas contra el primer ministro Keir Starmer, criticando la política migratoria del Gobierno y lo que consideran restricciones a la libertad de expresión.Robinson calificó previamente la manifestación como una "fiesta de la libertad de expresión", mientras que sus opositores la llamaron "fiesta del odio y la mentira". En su canal de Telegram, el activista destacó que numerosos asistentes coreaban el nombre de Charlie Kirk, el político y activista conservador estadounidense asesinado el 10 de septiembre, y compartió imágenes en las que se ve a algunos manifestantes portando retratos suyos.Paralelamente, en la ciudad se reunió un pequeño grupo de contramanifestantes de izquierda, que rechazaban las restricciones migratorias y defendían la acogida de refugiados.La Policía británica informó, previamente a la movilización, del despliegue de más de 1.000 agentes para garantizar el orden durante el evento.
Los participantes de la marcha se reunieron por la mañana en la plaza Russell Square y de allí partieron hacia el distrito gubernamental de Whitehall. Entre la multitud se escuchaban consignas contra el primer ministro Keir Starmer, criticando la política migratoria del Gobierno y lo que consideran restricciones a la libertad de expresión.
Robinson calificó previamente la manifestación como una "fiesta de la libertad de expresión", mientras que sus opositores la llamaron "fiesta del odio y la mentira".
En su canal de Telegram, el activista destacó que numerosos asistentes coreaban el nombre de Charlie Kirk
, el político y activista conservador estadounidense asesinado el 10 de septiembre
, y compartió imágenes en las que se ve a algunos manifestantes portando retratos suyos.
Paralelamente, en la ciudad se reunió un pequeño grupo de contramanifestantes de izquierda, que rechazaban las restricciones migratorias y defendían la acogida de refugiados.
La Policía británica informó, previamente a la movilización, del despliegue de más de 1.000 agentes para garantizar el orden durante el evento.
