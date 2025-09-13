Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250913/decenas-de-miles-de-britanicos-salen-a-las-calles-de-londres-criticando-la-politica-del-gobierno-1166451413.html
Decenas de miles de británicos salen a las calles de Londres criticando la política del Gobierno británico
Decenas de miles de británicos salen a las calles de Londres criticando la política del Gobierno británico
Sputnik Mundo
Más de 110.000 personas participan hoy en la manifestación convocada por el activista de derecha Tommy Robinson, titulada 'Unamos el Reino', un juego de... 13.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-13T14:54+0000
2025-09-13T15:17+0000
internacional
londres
política
protestas
sociedad
reino unido
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0d/1166451270_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a1efff7b5131b3dfadf42bbf8a6565a8.jpg
Los participantes de la marcha se reunieron por la mañana en la plaza Russell Square y de allí partieron hacia el distrito gubernamental de Whitehall. Entre la multitud se escuchaban consignas contra el primer ministro Keir Starmer, criticando la política migratoria del Gobierno y lo que consideran restricciones a la libertad de expresión.Robinson calificó previamente la manifestación como una "fiesta de la libertad de expresión", mientras que sus opositores la llamaron "fiesta del odio y la mentira". En su canal de Telegram, el activista destacó que numerosos asistentes coreaban el nombre de Charlie Kirk, el político y activista conservador estadounidense asesinado el 10 de septiembre, y compartió imágenes en las que se ve a algunos manifestantes portando retratos suyos.Paralelamente, en la ciudad se reunió un pequeño grupo de contramanifestantes de izquierda, que rechazaban las restricciones migratorias y defendían la acogida de refugiados.La Policía británica informó, previamente a la movilización, del despliegue de más de 1.000 agentes para garantizar el orden durante el evento.
https://noticiaslatam.lat/20250904/estancamiento-economico-y-sumision-a-washington-han-llevado-a-europa-a-virar-al-antiestablishment-1166054253.html
londres
reino unido
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0d/1166451270_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ba539e69e209947bd47f4a33001fe6bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
londres, política, protestas, sociedad, reino unido, 🌍 europa
londres, política, protestas, sociedad, reino unido, 🌍 europa

Decenas de miles de británicos salen a las calles de Londres criticando la política del Gobierno británico

14:54 GMT 13.09.2025 (actualizado: 15:17 GMT 13.09.2025)
© AP Photo / Joanna ChanLos manifestantes participan en la marcha y manifestación Unite the Kingdom, liderada por Tommy Robinson, cerca de Westminster, Londres, 13 de septiembre de 2025
Los manifestantes participan en la marcha y manifestación Unite the Kingdom, liderada por Tommy Robinson, cerca de Westminster, Londres, 13 de septiembre de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Joanna Chan
Síguenos en
Más de 110.000 personas participan hoy en la manifestación convocada por el activista de derecha Tommy Robinson, titulada 'Unamos el Reino', un juego de palabras con el nombre oficial del país.
Los participantes de la marcha se reunieron por la mañana en la plaza Russell Square y de allí partieron hacia el distrito gubernamental de Whitehall. Entre la multitud se escuchaban consignas contra el primer ministro Keir Starmer, criticando la política migratoria del Gobierno y lo que consideran restricciones a la libertad de expresión.
Robinson calificó previamente la manifestación como una "fiesta de la libertad de expresión", mientras que sus opositores la llamaron "fiesta del odio y la mentira".
En su canal de Telegram, el activista destacó que numerosos asistentes coreaban el nombre de Charlie Kirk, el político y activista conservador estadounidense asesinado el 10 de septiembre, y compartió imágenes en las que se ve a algunos manifestantes portando retratos suyos.
Paralelamente, en la ciudad se reunió un pequeño grupo de contramanifestantes de izquierda, que rechazaban las restricciones migratorias y defendían la acogida de refugiados.
La Policía británica informó, previamente a la movilización, del despliegue de más de 1.000 agentes para garantizar el orden durante el evento.
Marine Le Pen y Jordan Bardella - Sputnik Mundo, 1920, 04.09.2025
Internacional
Estancamiento económico y "sumisión a Washington" han llevado a Europa a virar al 'antiestablishment'
4 de septiembre, 00:45 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала