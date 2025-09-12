https://noticiaslatam.lat/20250912/rusia-derriba-un-caza-su-27-y-registra-hasta-9785-bajas-ucranianas-en-la-ultima-semana-1166409508.html
Rusia derriba un caza Su-27 y registra hasta 9.785 bajas ucranianas en la última semana
Rusia derriba un caza Su-27 y registra hasta 9.785 bajas ucranianas en la última semana
Las FFAA rusas derribaron un caza Su-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 9.785 soldados en todos los frentes.
En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 3.370 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.650 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.470 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.640 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 435 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.220 militares.Rusia realizó seis ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, instalaciones de transporte e infraestructura energética utilizadas por las tropas ucranianas, aeródromos militares y depósitos de armamento y equipo militar, destacan desde el organismo castrense. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó un caza Su-27, 5 misiles de crucero, 19 bombas con kits de guiado y planeo, 19 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, dos misiles de largo alcance Neptun, y también derribó 1.488 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
ucrania
Rusia derriba un caza Su-27 y registra hasta 9.785 bajas ucranianas en la última semana
Las FFAA rusas derribaron un caza Su-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 9.785 soldados en todos los frentes.
En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 3.370 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.650 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.470 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.640 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 435 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.220 militares.
Rusia realizó seis ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, instalaciones de transporte e infraestructura energética utilizadas por las tropas ucranianas, aeródromos militares y depósitos de armamento y equipo militar, destacan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó un caza Su-27, 5 misiles de crucero, 19 bombas con kits de guiado y planeo, 19 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, dos misiles de largo alcance Neptun, y también derribó 1.488 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 667 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 83.368 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.068 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.591 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.497 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.604 vehículos militares especiales.
