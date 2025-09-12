https://noticiaslatam.lat/20250912/rusia-derriba-un-caza-su-27-y-registra-hasta-9785-bajas-ucranianas-en-la-ultima-semana-1166409508.html

Rusia derriba un caza Su-27 y registra hasta 9.785 bajas ucranianas en la última semana

Rusia derriba un caza Su-27 y registra hasta 9.785 bajas ucranianas en la última semana

12.09.2025

En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 3.370 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.650 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.470 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.640 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 435 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.220 militares.Rusia realizó seis ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, instalaciones de transporte e infraestructura energética utilizadas por las tropas ucranianas, aeródromos militares y depósitos de armamento y equipo militar, destacan desde el organismo castrense. La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó un caza Su-27, 5 misiles de crucero, 19 bombas con kits de guiado y planeo, 19 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, dos misiles de largo alcance Neptun, y también derribó 1.488 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

ucrania

2025

