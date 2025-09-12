https://noticiaslatam.lat/20250912/el-partido-republicano-comienza-a-perder-el-apoyo-de-los-latinos-en-eeuu-1166363050.html

El Partido Republicano comienza a perder el apoyo de los latinos en EEUU

Varios sondeos indican que el apoyo a la formación gobernante está experimentando un marcado declive tras los históricos avances logrados en las últimas... 12.09.2025, Sputnik Mundo

Una encuesta reciente de Equis Research muestra que la aprobación del Partido Republicano entre los latinos residentes en EEUU ha caído al 35%, mientras que casi el doble de los consultados, el 63%, desaprueba al oficialismo. Esta disminución también se refleja en el último sondeo de YouGov/Economist, que arroja que el porcentaje de este sector poblacional con una opinión favorable de los republicanos cayó al 28%, mientras que un 68% se manifestó en contra. Los datos de un nuevo trabajo publicado en estos días por la firma SoCal Strategies confirman esta tendencia: la desaprobación hispana del Partido Republicano pasó del 36% en enero, cuando el presidente Donald Trump se aprontaba a regresar al poder y el demócrata Joe Biden se retiraba en medio de sospechas de padecer un agudo deterioro cognitivo, al 52% en agosto, una drástica caída de popularidad en tan solo siete meses.Este declive en el apoyo hispano contrasta fuertemente con los avances sin precedentes logrados por el Partido Republicano en las elecciones generales de noviembre del 2024. Según análisis del Pew Research Center, el ahora partido gobernante en EEUU redujo en dichos comicios la ventaja de los demócratas entre este grupo a solo unos pocos puntos porcentuales, con los republicanos cerca del 48% del voto hispano. Esto fue un salto significativo respecto al 36% que obtuvieron en 2020 y fue clave en la victoria sobre los demócratas, quienes históricamente han obtenido entre en 70% y el 75% del voto de dicho bloque, su electorado más confiable junto a los afroamericanos hasta ese momento.Es importante resaltar que el voto hispano no es un monolito. Las ganancias del 2024 se vieron impulsadas en gran medida por los hombres latinos y los votantes más jóvenes, así como por los residentes en áreas fronterizas de Texas y en el sur de Florida, donde la preocupación por la economía y la inmigración ilegal en la frontera sur, dos de los temas más populares en la agenda de los aspirantes republicanos, resonaron fuertemente.¿Cómo se explica esta pérdida de apoyo?A pesar de que la economía fue un factor clave para que muchos latinos votaran por el Partido Republicano en 2024, la percepción del oficialismo como un buen gestor económico parece estar erosionándose a causa del enfriamiento del mercado laboral y la contracción de la economía, dijo a Sputnik José Ignacio Apoij, internacionalista egresado de la Universidad de la República Oriental de Uruguay.Si bien muchos latinos votaron por los republicanos en 2024 debido a su retórica de "mano dura" en la frontera sur, la implementación de políticas de inmigración más estrictas y las amenazas de deportaciones masivas están generando alarma y descontento en la comunidad hispana, que había creído que estas políticas solo se implementarían contra criminales o a vinculados con el narcotráfico, explicó Apoij."El partido de la economía estancada""Las encuestas están mostrando que las medidas que tienen que ver con la inmigración ilegal, las deportaciones masivas y el miedo a los arrestados están impactando negativamente a muchos latinos, incluso a aquellos que son ciudadanos o residentes legales, que prefieren no enviar a sus hijos a la escuela o ir ellos mismos a sus trabajos por miedo a ser detenidos", indicó por su parte a Sputnik Damián Bio, internacionalista egresado de la Universidad de Buenos Aires.Para el analista, la combinación entre malas perspectivas económicas y políticas migratorias percibidas como injustas o draconianas ha hecho que para muchos latinos, en apenas unos meses, los republicanos hayan pasado de ser "el partido del progreso económico y la ley y el orden a ser el partido de la economía estancada y las redadas de ICE [las siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas], lo que realmente los pone en un mal lugar de cara a los comicios intermedios del año próximo", concluyó.

