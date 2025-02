https://noticiaslatam.lat/20250204/primer-ministro-de-suecia-se-trata-del-peor-tiroteo-masivo-en-la-historia-del-pais-1160988918.html

Primer ministro de Suecia: "Se trata del peor tiroteo masivo en la historia del país"

Primer ministro de Suecia: "Se trata del peor tiroteo masivo en la historia del país"

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, se refirió al tiroteo en un centro educativo de la ciudad de Orebro, capital de la provincia homónima, en el que... 04.02.2025, Sputnik Mundo

"Este es el peor tiroteo masivo en la historia sueca", dijo Kristersson en conferencia de prensa, añadiendo que muchas "preguntas aún quedan sin responder", por lo que llamó a la ciudadanía a no "especular" acerca del móvil del crimen. Horas antes, la policía de Orebro informó que varias personas resultaron heridas en un tiroteo en la escuela Campus Risbergska, un centro de enseñanza secundaria para adultos jóvenes, pero no habló de ninguna muerte. Más adelante, el jefe de la policía, Roberto Eid Forest, detalló que "hoy han muerto unas 10 personas". Sin embargo señaló que "no podía ser más específico sobre la cifra debido al gran número de heridos". Forest no compartió información sobre la cifra de heridos. Tampoco se sabe si eran estudiantes o profesores de la institución. La policía tampoco conoce el motivo. Sin embargo se cree que el tirador actuó solo. Los primeros informes de un tiroteo, según el uniformado, se recibieron a las 12:33 pm (11:33 GMT), aunque se desconoce cómo se desarrolló.

