Solo el 16% de los estudiantes en Colombia termina a tiempo su carrera, según informe de la OCDE

De acuerdo con el análisis —que evalúa el desempeño en el sector de cada uno de los 38 países miembros y otros 11 asociados—, en la mayoría de las naciones observadas, el 43% de los alumnos finaliza sus estudios superiores en el tiempo estipulado. La cifra se eleva a 59% después de un año adicional y a 70% después de tres años. Sin embargo, las cifras de Colombia se encuentran muy por debajo del promedio, con solo el 16% de los estudiantes completando sus estudios de pregrado dentro de la duración estipulada del programa, indica el informe. Al año siguiente, la cifra se eleva a 32% y al 44% luego de tres años. Es decir, tres años después de que terminó el tiempo estipulado para culminar una licenciatura, más de la mitad de los estudiantes del país sudamericano continúa sin titularse. Ahora bien, al desagregar los datos por sector, el informe arroja que las tasas más bajas de finalización del pregrado se ubican en los estudiantes de universidades públicas. Dicho de otra manera, en dichas instituciones, solo el 9% de los jóvenes concluye sus estudios a tiempo, mientras que solo el 38% lo hace tres años después. En contraste, en las universidades privadas, la cifra de estudiantes que culmina su formación a tiempo sube al 20% y al 47% tres años después. En cuanto al género, las cifras muestran que las mujeres que ingresan a una licenciatura tienen más probabilidades que los hombres de completar sus estudios superiores. En los siguientes tres años, la brecha de género es de 13 puntos porcentuales. Es decir, 49% para ellas y 37% para ellos. En opinión de los expertos de la OCDE, lo anterior afecta el retorno de la inversión pública, agrava la escasez de competencias y limita el acceso a oportunidades. En palabras del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, "la educación superior de alta calidad dota a los estudiantes de las competencias necesarias para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado laboral en constante evolución". Con todo, el informe encontró que, por primera vez en años, las proporciones de jóvenes que no estudian y no trabajan están por debajo de los niveles previos a la pandemia en casi la mitad de los países de la OCDE. No obstante, Colombia figura en la lista de tres países en los que el porcentaje de jóvenes en esta situación supera el 25%. En ese sentido, con el 27%, el país sudamericano se ubica en el segundo puesto de esta medición, solo por detrás de Turquía (donde la tasa es de 31%).

