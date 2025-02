https://noticiaslatam.lat/20250204/digitalia-la-apuesta-de-colombia-para-liderar-la-alfabetizacion-mediatica-en-america-latina-1160970844.html

Digital.IA: la apuesta de Colombia para liderar la alfabetización mediática en América Latina

04.02.2025

Este ecosistema, creado por el activista tecnológico Farid Amed, y que cuenta con el apoyo de la Oficina de Fomento Regional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), se presenta como una herramienta clave para fortalecer el pensamiento crítico, promover la paz mediática y contrarrestar los efectos nocivos de la desinformación en el país. Un modelo pioneroDigital.IA no es solo otro programa de educación en medios: es un ecosistema integral que trasciende los límites de la educación formal. Según Farid Amed, su creador, este programa se distingue por su enfoque sistémico y su capacidad para llegar a poblaciones que tradicionalmente han quedado fuera de las iniciativas de alfabetización mediática.Con esta premisa, Digital.IA se ha diseñado para llegar a todos los rincones de Colombia, desde las aulas de clase hasta las juntas de acción comunal, bibliotecas, museos y comunidades rurales. Su objetivo es claro, según Amed: construir una sociedad del conocimiento más equitativa y conectada, donde la información sea un derecho y no un privilegio.Los 5 módulos que transformarán la 'educomunicación'El programa está estructurado en cinco módulos estratégicos que funcionan de manera complementaria: En Línea, Total Transmedia, Acade-MIA, Co-Laboratorios y REaDy. Cada uno de estos módulos aborda diferentes aspectos de la educomunicación, desde la producción de contenidos audiovisuales hasta la formación de líderes comunitarios en inteligencia artificial.Por ejemplo, el módulo En Línea incluye dos largometrajes cinematográficos distribuidos en una serie web de 20 capítulos, que abordan temas como la alfabetización mediática y los desafíos tecnológicos. Por otro lado, Total Transmedia busca sensibilizar a más de tres millones de colombianos a través de 704 contenidos multiformato.Impacto social y cultural: medir lo intangibleUno de los mayores desafíos de Digital.IA es medir su impacto en una sociedad tan diversa y compleja como la colombiana. Para ello, el programa cuenta con el módulo REaDy, una red nacional de educomunicadores que llegará a colegios, universidades, juntas de acción comunal y otros espacios comunitarios.Además, la estrategia transmedia del programa permitirá medir el impacto digital a través de herramientas de analítica, con el objetivo de sensibilizar a más de ocho millones de personas.Digital.IA no solo busca ser un programa temporal; su objetivo final es convertirse en una política pública que perdure en el tiempo. Para ello, el programa ha establecido alianzas con universidades como la Universidad Digital de Antioquia, y espera consolidar colaboraciones con otras instituciones educativas y organizaciones civiles."Colombia ha sido escogida en el año 2025 por la Unesco como país anfitrión para la semana de la alfabetización mediática. Esperamos que, aprovechando esto, y del despliegue ya del programa, el país se enamore de Digitalia", concluye Amed.

