https://noticiaslatam.lat/20250911/fuerzas-rusas-liberan-otra-localidad-en-la-region-de-dnepropetrovsk-en-la-ultima-jornada-de-1166375602.html

Fuerzas rusas liberan otra localidad en la región de Dnepropetrovsk en la última jornada de combates

Fuerzas rusas liberan otra localidad en la región de Dnepropetrovsk en la última jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Sosnovka, en la región de Dnepropetrovsk en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la... 11.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-11T14:02+0000

2025-09-11T14:02+0000

2025-09-11T14:02+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0b/1166375268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5449d340e09ad61a41be86d281eb40d4.jpg

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 520 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 200 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.Las tropas rusas alcanzaron un obús М777, un vehículo blindado HMMWV, producidos en EEUU, al igual que un tanque Leopard alemán.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres bombas con kits de guiado y planeo, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un misil de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 166 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250910/el-conflicto-en-ucrania-es-un-laboratorio-vivo-para-las-organizaciones-criminales-de-mexico-1166321281.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa