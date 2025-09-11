Fuerzas rusas liberan otra localidad en la región de Dnepropetrovsk en la última jornada de combates
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Sosnovka, en la región de Dnepropetrovsk en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. Además, las tropas rusas destruyeron equipos militares de EEUU, Alemania e Israel en las últimas 24 horas de combates. Kiev perdió hasta 1.440 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 520 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó a más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 200 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.
"Rusia asestó golpes contra una estación radar RADA producida en Israel, depósitos de armamento de artillería y misiles, equipamiento técnico militar, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 147 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron un obús М777, un vehículo blindado HMMWV, producidos en EEUU, al igual que un tanque Leopard alemán.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó tres bombas con kits de guiado y planeo, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un misil de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 166 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 83.066 drones, 628 sistemas de misiles antiaéreos, 25.047 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.591 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.471 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.520 vehículos militares especiales.
