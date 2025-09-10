Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250910/sputnik-amplia-horizontes-con-una-nueva-oficina-en-pekin-1166310986.html
Sputnik amplia horizontes con una nueva oficina en Pekín
Sputnik amplia horizontes con una nueva oficina en Pekín
Sputnik Mundo
La agencia de noticias y la radio Sputnik, perteneciente al grupo mediático ruso Rossiya Segodnya, celebra la apertura de su nueva oficina de Sputnik China en... 10.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-10T12:02+0000
2025-09-10T13:10+0000
internacional
pekín
china
rossiya segodnya
sputnik (medio de comunicación)
🌏 asia
noticias
oficina
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0a/1166339426_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bf665b02aabb2f413874fa1811c9a98f.jpg
Sputnik China lleva más de 10 años siendo una parte importante del panorama mediático chino. Es el único medio de comunicación extranjero que dispone de todas las licencias necesarias para operar en el país asiático. Sputnik China incluye un sitio web de noticias, una miniaplicación en WeChat, cuentas en Weibo, donde tiene más seguidores que todos sus competidores occidentales a la vez, BiliBili, así como una aplicación móvil.La agencia desarrolla activamente la cooperación con los principales medios de comunicación chinos y ya cuenta con más de 20 acuerdos firmados, la aplicación conjunta Rusia-China: lo más importante, foros de expertos en los márgenes de los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, así como intercambio diario de contenidos.Participantes clave del evento inaugural:La colección de recursos informativos del grupo mediático Rossiya Segodnya
https://noticiaslatam.lat/20250909/las-relaciones-entre-china-y-rusia-son-uno-de-los-pilares-de-la-vida-internacional-contemporanea-1166289609.html
pekín
china
🌏 asia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0a/1166339426_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6d48fa298c161c912cc0d5ca691cb34e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pekín, china, rossiya segodnya, sputnik (medio de comunicación), 🌏 asia, noticias, oficina, rusia
pekín, china, rossiya segodnya, sputnik (medio de comunicación), 🌏 asia, noticias, oficina, rusia

Sputnik amplia horizontes con una nueva oficina en Pekín

12:02 GMT 10.09.2025 (actualizado: 13:10 GMT 10.09.2025)
© SputnikDmitri Kiseliov, el director general del grupo mediático ruso Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik)
Dmitri Kiseliov, el director general del grupo mediático ruso Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik) - Sputnik Mundo, 1920, 10.09.2025
© Sputnik
Síguenos en
La agencia de noticias y la radio Sputnik, perteneciente al grupo mediático ruso Rossiya Segodnya, celebra la apertura de su nueva oficina de Sputnik China en el distrito de Chaoyang, el centro de negocios de la capital china. Al evento asisten varios distinguidos invitados, entre ellos el director general de Rossiya Segodnya, Dmitri Kiseliov.
Sputnik China lleva más de 10 años siendo una parte importante del panorama mediático chino. Es el único medio de comunicación extranjero que dispone de todas las licencias necesarias para operar en el país asiático.
Sputnik China incluye un sitio web de noticias, una miniaplicación en WeChat, cuentas en Weibo, donde tiene más seguidores que todos sus competidores occidentales a la vez, BiliBili, así como una aplicación móvil.
La agencia desarrolla activamente la cooperación con los principales medios de comunicación chinos y ya cuenta con más de 20 acuerdos firmados, la aplicación conjunta Rusia-China: lo más importante, foros de expertos en los márgenes de los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, así como intercambio diario de contenidos.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2025
Internacional
Las relaciones entre China y Rusia son uno de los pilares de la vida internacional contemporánea, según 'Global Times'
ayer, 06:27 GMT

Participantes clave del evento inaugural:

director general del grupo mediático ruso Rossiya Segodnya, Dmitri Kiseliov (en formato de conferencia en línea),
portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova (en formato de conferencia en línea),
representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores chino,
cosmonauta ruso, Alexandr Grebenkin,
redactores jefes de los principales medios de comunicación chinos y blogueros,
embajador de Rusia en China, Ígor Morgúlov.
"Quiero destacar que nuestro objetivo es exclusivamente creativo, sin interferir en los asuntos internos de los países en los que estamos presentes. Nuestra misión principal es presentar una imagen justa de Rusia y hacerla comprensible para diferentes regiones, así como acercar los países a la audiencia de muchos millones de personas de la agencia en todo el mundo", enfatizó Kiseliov.

La colección de recursos informativos del grupo mediático Rossiya Segodnya

sitios web y redes sociales de Sputnik en más de 30 idiomas,
emisión de radio en 14 idiomas,
flujo de noticias en ruso, inglés, chino, español, árabe y farsi,
24 centros multimedia de Sputnik repartidos por todo el mundo.

Rossiya Segodnya es un grupo mediático internacional cuya misión es ofrecer una cobertura rápida y equilibrada de los acontecimientos mundiales e informar a la audiencia sobre las diferentes opiniones sobre los acontecimientos clave. El enfoque principal del grupo mediático es presentar una imagen justa de Rusia y hacerla comprensible para diferentes regiones, así como acercar a los países con la audiencia multimillonaria de la agencia en todo el mundo.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала