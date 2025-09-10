https://noticiaslatam.lat/20250910/sputnik-amplia-horizontes-con-una-nueva-oficina-en-pekin-1166310986.html

Sputnik amplia horizontes con una nueva oficina en Pekín

La agencia de noticias y la radio Sputnik, perteneciente al grupo mediático ruso Rossiya Segodnya, celebra la apertura de su nueva oficina de Sputnik China en... 10.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-10T12:02+0000

2025-09-10T12:02+0000

2025-09-10T13:10+0000

internacional

Sputnik China lleva más de 10 años siendo una parte importante del panorama mediático chino. Es el único medio de comunicación extranjero que dispone de todas las licencias necesarias para operar en el país asiático. Sputnik China incluye un sitio web de noticias, una miniaplicación en WeChat, cuentas en Weibo, donde tiene más seguidores que todos sus competidores occidentales a la vez, BiliBili, así como una aplicación móvil.La agencia desarrolla activamente la cooperación con los principales medios de comunicación chinos y ya cuenta con más de 20 acuerdos firmados, la aplicación conjunta Rusia-China: lo más importante, foros de expertos en los márgenes de los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, así como intercambio diario de contenidos.Participantes clave del evento inaugural:La colección de recursos informativos del grupo mediático Rossiya Segodnya

