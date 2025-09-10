Sputnik amplia horizontes con una nueva oficina en Pekín
12:02 GMT 10.09.2025 (actualizado: 13:10 GMT 10.09.2025)
© SputnikDmitri Kiseliov, el director general del grupo mediático ruso Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik)
© Sputnik
La agencia de noticias y la radio Sputnik, perteneciente al grupo mediático ruso Rossiya Segodnya, celebra la apertura de su nueva oficina de Sputnik China en el distrito de Chaoyang, el centro de negocios de la capital china. Al evento asisten varios distinguidos invitados, entre ellos el director general de Rossiya Segodnya, Dmitri Kiseliov.
Sputnik China lleva más de 10 años siendo una parte importante del panorama mediático chino. Es el único medio de comunicación extranjero que dispone de todas las licencias necesarias para operar en el país asiático.
Sputnik China incluye un sitio web de noticias, una miniaplicación en WeChat, cuentas en Weibo, donde tiene más seguidores que todos sus competidores occidentales a la vez, BiliBili, así como una aplicación móvil.
La agencia desarrolla activamente la cooperación con los principales medios de comunicación chinos y ya cuenta con más de 20 acuerdos firmados, la aplicación conjunta Rusia-China: lo más importante, foros de expertos en los márgenes de los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, así como intercambio diario de contenidos.
Participantes clave del evento inaugural:
director general del grupo mediático ruso Rossiya Segodnya, Dmitri Kiseliov (en formato de conferencia en línea),
portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova (en formato de conferencia en línea),
representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores chino,
cosmonauta ruso, Alexandr Grebenkin,
redactores jefes de los principales medios de comunicación chinos y blogueros,
embajador de Rusia en China, Ígor Morgúlov.
"Quiero destacar que nuestro objetivo es exclusivamente creativo, sin interferir en los asuntos internos de los países en los que estamos presentes. Nuestra misión principal es presentar una imagen justa de Rusia y hacerla comprensible para diferentes regiones, así como acercar los países a la audiencia de muchos millones de personas de la agencia en todo el mundo", enfatizó Kiseliov.
La colección de recursos informativos del grupo mediático Rossiya Segodnya
sitios web y redes sociales de Sputnik en más de 30 idiomas,
emisión de radio en 14 idiomas,
flujo de noticias en ruso, inglés, chino, español, árabe y farsi,
24 centros multimedia de Sputnik repartidos por todo el mundo.
Rossiya Segodnya es un grupo mediático internacional cuya misión es ofrecer una cobertura rápida y equilibrada de los acontecimientos mundiales e informar a la audiencia sobre las diferentes opiniones sobre los acontecimientos clave. El enfoque principal del grupo mediático es presentar una imagen justa de Rusia y hacerla comprensible para diferentes regiones, así como acercar a los países con la audiencia multimillonaria de la agencia en todo el mundo.
