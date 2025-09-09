Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250909/las-relaciones-entre-china-y-rusia-son-uno-de-los-pilares-de-la-vida-internacional-contemporanea-1166289609.html
"Las relaciones entre China y Rusia son uno de los pilares de la vida internacional contemporánea"
"Las relaciones entre China y Rusia son uno de los pilares de la vida internacional contemporánea"
Sputnik Mundo
Un alto nivel de confianza, la visión en común de un orden mundial más justo y la construcción de relaciones basadas en la soberanía de los Estados... 09.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-09T06:27+0000
2025-09-09T06:27+0000
internacional
rusia
china
global times
política
vladímir putin
occidente
moscú
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166137126_0:0:2079:1170_1920x0_80_0_0_1501603f56a3d2baf1036f52cd3c8c1d.jpg
"Las relaciones entre China y Rusia se han convertido ya en uno de los pilares más importantes de la vida internacional contemporánea", asevera el texto, en el cual se destaca la más reciente visita del mandatario ruso, Vladímir Putin, al país asiático en el marco de la conmemoración de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.Desde Occidente, afirma el medio chino, el acercamiento entre Moscú y Pekín es visto con recelo debido a la mala relación que mantienen actualmente las naciones otrora aliadas y que hoy no llegan a puntos de acuerdo. Mientras tanto, las relaciones bilaterales entre China y Rusia recibieron varios impulsos nuevos durante la visita del presidente Putin. Y es que se dio a conocer la firma de un acuerdo sobre el gasoducto de tránsito a través de Mongolia, que forma parte del proyecto Poder de Siberia 2. Sin embargo, el avance más inesperado se produjo en la exención de visados ​​para viajar entre ambas naciones.Las negociaciones sobre este tema llevaban ya bastante tiempo en curso y el avance se produjo cuando China anunció por primera vez la entrada sin visado para los rusos, seguida de la promesa del presidente Putin de "hacer lo mismo". "Otros países pueden ver que China y Rusia no solo abogan por la creación de un nuevo tipo de relaciones internacionales, sino que también predican con el ejemplo, demostrando una cooperación abierta basada en valores compartidos en las relaciones interestatales", finaliza el medio.
https://noticiaslatam.lat/20250906/rusia-y-china-rumbo-al-cenit-1166210804.html
china
occidente
moscú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166137126_59:0:1948:1417_1920x0_80_0_0_52aaf48710cf954cecb1710cc09e3d2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, china, global times, política, vladímir putin, occidente, moscú
rusia, china, global times, política, vladímir putin, occidente, moscú

"Las relaciones entre China y Rusia son uno de los pilares de la vida internacional contemporánea"

06:27 GMT 09.09.2025
© Sputnik / Pool / Acceder al contenido multimediaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2025
© Sputnik / Pool
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Un alto nivel de confianza, la visión en común de un orden mundial más justo y la construcción de relaciones basadas en la soberanía de los Estados, constituyen los pilares de la relación entre Rusia y China. Esto, de acuerdo con un editorial del diario 'Global Times', es un ejemplo a nivel internacional.
"Las relaciones entre China y Rusia se han convertido ya en uno de los pilares más importantes de la vida internacional contemporánea", asevera el texto, en el cual se destaca la más reciente visita del mandatario ruso, Vladímir Putin, al país asiático en el marco de la conmemoración de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.
Desde Occidente, afirma el medio chino, el acercamiento entre Moscú y Pekín es visto con recelo debido a la mala relación que mantienen actualmente las naciones otrora aliadas y que hoy no llegan a puntos de acuerdo.

"La reacción en Occidente no sorprende, ya que las relaciones entre Estados Unidos y Europa atraviesan actualmente una grave turbulencia (...). Si existiera unidad en Occidente —que no existe—, verían las relaciones entre China y Rusia con menos envidia", destaca el GT.

Rusia y China rumbo al cenit - Sputnik Mundo, 1920, 06.09.2025
Ajedrez de geopolítica
Rusia y China rumbo al cenit
6 de septiembre, 14:42 GMT
Mientras tanto, las relaciones bilaterales entre China y Rusia recibieron varios impulsos nuevos durante la visita del presidente Putin.
Y es que se dio a conocer la firma de un acuerdo sobre el gasoducto de tránsito a través de Mongolia, que forma parte del proyecto Poder de Siberia 2. Sin embargo, el avance más inesperado se produjo en la exención de visados ​​para viajar entre ambas naciones.
Las negociaciones sobre este tema llevaban ya bastante tiempo en curso y el avance se produjo cuando China anunció por primera vez la entrada sin visado para los rusos, seguida de la promesa del presidente Putin de "hacer lo mismo".
"Otros países pueden ver que China y Rusia no solo abogan por la creación de un nuevo tipo de relaciones internacionales, sino que también predican con el ejemplo, demostrando una cooperación abierta basada en valores compartidos en las relaciones interestatales", finaliza el medio.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала