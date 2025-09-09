https://noticiaslatam.lat/20250909/las-relaciones-entre-china-y-rusia-son-uno-de-los-pilares-de-la-vida-internacional-contemporanea-1166289609.html

"Las relaciones entre China y Rusia son uno de los pilares de la vida internacional contemporánea"

"Las relaciones entre China y Rusia son uno de los pilares de la vida internacional contemporánea"

Un alto nivel de confianza, la visión en común de un orden mundial más justo y la construcción de relaciones basadas en la soberanía de los Estados... 09.09.2025

"Las relaciones entre China y Rusia se han convertido ya en uno de los pilares más importantes de la vida internacional contemporánea", asevera el texto, en el cual se destaca la más reciente visita del mandatario ruso, Vladímir Putin, al país asiático en el marco de la conmemoración de la victoria en la Segunda Guerra Mundial.Desde Occidente, afirma el medio chino, el acercamiento entre Moscú y Pekín es visto con recelo debido a la mala relación que mantienen actualmente las naciones otrora aliadas y que hoy no llegan a puntos de acuerdo. Mientras tanto, las relaciones bilaterales entre China y Rusia recibieron varios impulsos nuevos durante la visita del presidente Putin. Y es que se dio a conocer la firma de un acuerdo sobre el gasoducto de tránsito a través de Mongolia, que forma parte del proyecto Poder de Siberia 2. Sin embargo, el avance más inesperado se produjo en la exención de visados ​​para viajar entre ambas naciones.Las negociaciones sobre este tema llevaban ya bastante tiempo en curso y el avance se produjo cuando China anunció por primera vez la entrada sin visado para los rusos, seguida de la promesa del presidente Putin de "hacer lo mismo". "Otros países pueden ver que China y Rusia no solo abogan por la creación de un nuevo tipo de relaciones internacionales, sino que también predican con el ejemplo, demostrando una cooperación abierta basada en valores compartidos en las relaciones interestatales", finaliza el medio.

