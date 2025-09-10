https://noticiaslatam.lat/20250910/gobierno-de-sheinbaum-reporta-una-baja-del-32-en-los-homicidios-dolosos-1166319111.html

Gobierno de Sheinbaum reporta una baja del 32% en los homicidios dolosos

A decir de la funcionaria, durante los últimos once meses se observa "una tendencia a la baja" en la incidencia de asesinatos.Mientras que en septiembre de 2024 re reportaban 86,9 homicidios diarios en promedio, agosto de este año cerró en 59,2, lo que "implica que se registraron 27 homicidios menos en agosto a los registrados en septiembre del año pasado", según Figueroa. Además, dijo, al comparar el periodo de agosto de los últimos años, el de 2025 fue el más bajo desde 2015. Por entidad federativa, más de la mitad (51,1%) de los homicidios dolosos se concentraron en siete estados: En lo que respecta a los delitos de alto impacto, se reportó una disminución de 21% respecto a septiembre de 2024, dijo Marcela Figueroa. Específicamente, el año pasado se registraron 603,6 eventos diarios, mientras que este año, la cifra fue de 477. Pese a todo, el delito de extorsión se mantiene al alza, al aumentar 21,3% durante los primeros ocho meses del año, en comparación con el mismo período de 2019. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que, en los últimos 11 meses, las autoridades lograron la aprehensión de más de 32.400 personas involucradas con delitos de alto impacto. Además, se aseguraron más de 16.000 armas y 245 toneladas de drogas diversas, incluidas tres millones 600.000 pastillas de fentanilo. De igual manera, fueron inhabilitados 1.400 narcolaboratorios en 22 entidades del país. Solo en las últimas semanas, según el funcionario, han sido detenidas 1.600 personas por delitos de alto impacto. Asimismo, fueron aseguradas 552 armas de fuego y más de cinco toneladas de estupefacientes, al tiempo que fueron desmantelados 53 laboratorios clandestinos para fabricar metanfetamina.

