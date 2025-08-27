https://noticiaslatam.lat/20250827/las-denuncias-por-extorsion-alcanzan-un-record-en-mexico-casi-7000-casos-en-lo-que-va-de-ano-1165851695.html

Las denuncias por extorsión alcanzan un récord en México: casi 7.000 casos en lo que va de año

Las denuncias por extorsión alcanzan un récord en México: casi 7.000 casos en lo que va de año

Sputnik Mundo

Los datos surgen de información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) y analizada por el diario 'El... 27.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-27T22:34+0000

2025-08-27T22:34+0000

2025-08-27T22:34+0000

américa latina

méxico

sociedad

extorsión

delitos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1b/1165852059_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5c329219d2b7689c39ea9570ad75512f.jpg

De acuerdo a la información oficial, los primeros tres meses del año fueron particularmente críticos, ya que rompieron récords de denuncias, registrando los números más altos de los últimos seis años para este periodo, pero el delito ha persistido a lo largo de todo el 2025, acumulando 6.880 casos.Para poner en perspectiva la gravedad de la situación actual, el artículo compara los datos de 2025 con los de años anteriores. El año 2022 se menciona como el segundo con mayor número de extorsiones después del 2025.Geográficamente, el delito no está distribuido de manera uniforme en todo el país. Las cifras identifican a ocho entidades federativas que concentran la mayor parte de estos ilícitos. Juntas, el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán acumulan el 66% de todas las extorsiones a nivel nacional, lo que las convierte en puntos focales para la implementación de las estrategias de seguridad.En respuesta a esta creciente ola de extorsiones, vale recordar que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha lanzado recientemente una campaña específica contra este delito. Una de las acciones clave dentro de esta estrategia es la habilitación del número telefónico 089, diseñado para que las víctimas puedan denunciar y buscar ayuda en casos de extorsión.Según cifras de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México, el delito de extorsión provoca pérdidas anuales promedio de 6.200 millones de dólares al país. En ese sentido, el Congreso presentó un proyecto de reforma al artículo 73 de la Constitución, el cual busca homologar este delito a nivel federal. Además, se pretende actualizar el Código Penal Federal con las nuevas modalidades de extorsión que existen, ya que la última modificación se realizó en 1984.

https://noticiaslatam.lat/20250422/culiacan-se-convierte-en-una-de-las-urbes-con-mayor-percepcion-de-inseguridad-en-mexico-1162168400.html

https://noticiaslatam.lat/20250806/1165187860.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, sociedad, extorsión, delitos