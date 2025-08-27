Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250827/las-denuncias-por-extorsion-alcanzan-un-record-en-mexico-casi-7000-casos-en-lo-que-va-de-ano-1165851695.html
Las denuncias por extorsión alcanzan un récord en México: casi 7.000 casos en lo que va de año
Las denuncias por extorsión alcanzan un récord en México: casi 7.000 casos en lo que va de año
Sputnik Mundo
Los datos surgen de información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) y analizada por el diario 'El... 27.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-27T22:34+0000
2025-08-27T22:34+0000
américa latina
méxico
sociedad
extorsión
delitos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1b/1165852059_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5c329219d2b7689c39ea9570ad75512f.jpg
De acuerdo a la información oficial, los primeros tres meses del año fueron particularmente críticos, ya que rompieron récords de denuncias, registrando los números más altos de los últimos seis años para este periodo, pero el delito ha persistido a lo largo de todo el 2025, acumulando 6.880 casos.Para poner en perspectiva la gravedad de la situación actual, el artículo compara los datos de 2025 con los de años anteriores. El año 2022 se menciona como el segundo con mayor número de extorsiones después del 2025.Geográficamente, el delito no está distribuido de manera uniforme en todo el país. Las cifras identifican a ocho entidades federativas que concentran la mayor parte de estos ilícitos. Juntas, el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán acumulan el 66% de todas las extorsiones a nivel nacional, lo que las convierte en puntos focales para la implementación de las estrategias de seguridad.En respuesta a esta creciente ola de extorsiones, vale recordar que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha lanzado recientemente una campaña específica contra este delito. Una de las acciones clave dentro de esta estrategia es la habilitación del número telefónico 089, diseñado para que las víctimas puedan denunciar y buscar ayuda en casos de extorsión.Según cifras de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México, el delito de extorsión provoca pérdidas anuales promedio de 6.200 millones de dólares al país. En ese sentido, el Congreso presentó un proyecto de reforma al artículo 73 de la Constitución, el cual busca homologar este delito a nivel federal. Además, se pretende actualizar el Código Penal Federal con las nuevas modalidades de extorsión que existen, ya que la última modificación se realizó en 1984.
https://noticiaslatam.lat/20250422/culiacan-se-convierte-en-una-de-las-urbes-con-mayor-percepcion-de-inseguridad-en-mexico-1162168400.html
https://noticiaslatam.lat/20250806/1165187860.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1b/1165852059_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c32c1987d0b33386a4f9d470c8a71d3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, sociedad, extorsión, delitos
méxico, sociedad, extorsión, delitos

Las denuncias por extorsión alcanzan un récord en México: casi 7.000 casos en lo que va de año

22:34 GMT 27.08.2025
© AP Photo / Fernando LlanoPeatones recorren la avenida Francisco I. Madero en el centro de la Ciudad de México (imagen ilustrativa)
Peatones recorren la avenida Francisco I. Madero en el centro de la Ciudad de México (imagen ilustrativa) - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Fernando Llano
Síguenos en
Los datos surgen de información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) y analizada por el diario 'El Universal'.
De acuerdo a la información oficial, los primeros tres meses del año fueron particularmente críticos, ya que rompieron récords de denuncias, registrando los números más altos de los últimos seis años para este periodo, pero el delito ha persistido a lo largo de todo el 2025, acumulando 6.880 casos.
Para poner en perspectiva la gravedad de la situación actual, el artículo compara los datos de 2025 con los de años anteriores. El año 2022 se menciona como el segundo con mayor número de extorsiones después del 2025.

Geográficamente, el delito no está distribuido de manera uniforme en todo el país. Las cifras identifican a ocho entidades federativas que concentran la mayor parte de estos ilícitos. Juntas, el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán acumulan el 66% de todas las extorsiones a nivel nacional, lo que las convierte en puntos focales para la implementación de las estrategias de seguridad.
Un grupo de militares mexicanos llega al lugar donde hubo enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico en Sinaloa, México - Sputnik Mundo, 1920, 22.04.2025
América Latina
Culiacán se convierte en una de las urbes con mayor percepción de inseguridad en México
22 de abril, 22:30 GMT
En respuesta a esta creciente ola de extorsiones, vale recordar que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha lanzado recientemente una campaña específica contra este delito.

Una de las acciones clave dentro de esta estrategia es la habilitación del número telefónico 089, diseñado para que las víctimas puedan denunciar y buscar ayuda en casos de extorsión.
Extorsión en México causa pérdidas por miles de millones de dólares - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2025
Extorsión en México causa pérdidas por miles de millones de dólares
6 de agosto, 00:40 GMT
Según cifras de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de México, el delito de extorsión provoca pérdidas anuales promedio de 6.200 millones de dólares al país.
En ese sentido, el Congreso presentó un proyecto de reforma al artículo 73 de la Constitución, el cual busca homologar este delito a nivel federal. Además, se pretende actualizar el Código Penal Federal con las nuevas modalidades de extorsión que existen, ya que la última modificación se realizó en 1984.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала