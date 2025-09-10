https://noticiaslatam.lat/20250910/ecuador-enfrenta-el-riesgo-de-nuevos-apagones-porque-no-ha-habido-una-solucion-solvente-1166316621.html

Ecuador enfrenta el riesgo de nuevos apagones porque "no ha habido una solución solvente"

Ecuador enfrenta el riesgo de nuevos apagones porque "no ha habido una solución solvente"

10.09.2025

Si bien el clima ecuatoriano ya se caracteriza por un período de ausencia de lluvias entre los meses de octubre y marzo conocido como "estiaje", la falta de precipitaciones golpeó al país particularmente en 2024, dejando inactivas a las centrales hidroeléctrica y ocasionó una serie de apagones que, en el peor momento de la crisis, llegaron incluso a las 14 horas diarias en industrias y hogares.Un año después, el Gobierno de Daniel Noboa asegura que la situación no se repetirá y que los ecuatorianos no volverán a sufrir los cortes de luz programados que, en 2024, provocaron pérdidas económicas de casi 2.000 millones de dólares según estimaciones oficiales.El optimismo del mandatario se contrapone con el discurso de algunos expertos, que advierten que el estiaje puede empeorar en las próximas semanas. Consultado por el medio Ecuavisa, Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la provincia de Azuay, explicó que la sequía será peor entre octubre y noviembre de 2025. En ese momento, según el especialista, se pondrá a prueba la capacidad de generación térmica del país.Para el experto, la promesa de Noboa de que no volverán los apagones se vuelve problemática debido a que, en 2024, "el Gobierno ya vio desgastarse su credibilidad con este tema", dado que en varias oportunidades el mandatario "dio por hecho que no iba a haber más apagones". La propia magnitud de la crisis obligó a Noboa a modificar su discurso y, de asegurar que no habría cortes, pasó a decir que "no durarían tanto" y finalmente que los problemas se solucionarían pronto.Por ese motivo, el analista político consideró que "el Gobierno se juega muchas cosas con esta promesa" de que los cortes de suministro eléctrico no volverán al país.La dependencia de ColombiaTambién consultado por Sputnik, el analista político especializado en el sector energético Darío Dávalos consignó que, a favor de Noboa, el año 2025 parece ser diametralmente opuesto al previo: "En 2024 tuvimos una intensa sequía y este año tenemos todo lo contrario, un período bastante lluvioso que cambia la dinámica de la generación eléctrica en el país".En ese sentido, remarcó que Ecuador depende "en un 85% o 90% de la generación hidroeléctrica", por lo que la cantidad de lluvias y el nivel del embalse en las diferentes represas se vuelve un dato crucial para las posibilidades del país para cubrir la demanda.Cuando el nivel del agua es menor, el país suele recurrir a la generación térmica, es decir, la producción de energía eléctrica a partir de combustible. La tercera vía de suministro es la compra de electricidad a Colombia, un recurso por el que Ecuador llegó a pagar más de 300 millones de dólares en 2024 y que parece estar en franco aumento en 2025. Según consignó el diario El Comercio, las importaciones de energía de Colombia pasaron del 3,5% al 12,6% del 5 al 8 de septiembre.Para sumar problemas a la ecuación, la comercialización de energía colombiana a Ecuador se mezcla con los vínculos políticos. Moreno recordó que durante 2024, en momentos en que Ecuador debía adquirir energía colombiana, "la relación entre Gustavo Petro y Noboa no ha sido la mejor".Un país sin "seguridad energética"En ese sentido, el experto no se mostró optimista en que Ecuador pueda recuperar de manera inmediata su "seguridad energética", ya que apelar a otro tipo de fuentes alternativas como la energía eólica, solar fotovoltaica o geotérmica implica proyectos de "mediano plazo" que tardarán varios años en dar frutos.Para Dávalos, el Gobierno ecuatoriano debería apostar de manera inmediata a "ampliar el parque térmico" para poder cubrir de mejor manera los momentos más crudos del estiaje. Esto, aclaró, tampoco constituye "una solución barata", dado que sus costos pueden variar si se utiliza combustible nacional o importado.Dávalos enfatizó, en este contexto, que Ecuador no saldrá "rápidamente" de esta situación de apremio energético y recordó la importancia de que las industrias ecuatorianas apuesten por la autogeneración. Los hogares, según Dávalos, podrían apostar, en la medida de sus posibilidades económicas, por formas de generación propia como "sistemas fotovoltaicos". Dado que estos sistemas "no son baratos" para los hogares, recomendó que el Gobierno implemente "una buena política pública" para favorecer su implementación residencial.

