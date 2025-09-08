https://noticiaslatam.lat/20250908/la-defensa-aerea-rusa-derribo-varias-bombas-aereas-guiadas-y-195-drones-ucranianos-en-un-dia-de-1166266227.html

La defensa aérea rusa derribó varias bombas aéreas guiadas y 195 drones ucranianos en un día de combates

Las FFAA rusas neutralizaron dos bombas guiadas y un obús autopropulsado Caesar de 155 mm de fabricación francesa, informaron desde el Ministerio de Defensa de... 08.09.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el informe, el Ejército ruso fulminó gran cantidad de equipos militares, entre ellos dos tanques, 10 vehículos blindados de combate, incluido un obús autopropulsado francés Caesar, 12 piezas de artillería de campaña y 12 estaciones de guerra radioelectrónica.La cifra total de pérdidas de las FFAA ucranianas ascendió a más de 1.340 soldados. El mayor número de bajas ucranianas se registró en la línea de operaciones del grupo Centro del Ejército ruso.De acuerdo con el Ministerio, el grupo Sur aniquiló más de 170 militares ucranianos y el grupo Este hasta 215. La agrupación Dniéper infligió más de 60 bajas a las fuerzas de Kiev, mientras que el grupo Norte eliminó hasta 200 soldados. Por su parte, el grupo de fuerzas Oeste causó más de 240 bajas al Ejército ucraniano.Se precisa que las FFAA rusas golpearon con misiles de alta precisión y drones de ataque una instalación energética que abastecía a empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, estaciones de radar de defensa antiaérea, un taller de ensamblaje de botes no tripulados, puntos de control y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 136 áreas.

