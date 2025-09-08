Mundo
La defensa aérea rusa derribó varias bombas aéreas guiadas y 195 drones ucranianos en un día de combates
La defensa aérea rusa derribó varias bombas aéreas guiadas y 195 drones ucranianos en un día de combates
Las FFAA rusas neutralizaron dos bombas guiadas y un obús autopropulsado Caesar de 155 mm de fabricación francesa, informaron desde el Ministerio de Defensa de... 08.09.2025, Sputnik Mundo
De acuerdo con el informe, el Ejército ruso fulminó gran cantidad de equipos militares, entre ellos dos tanques, 10 vehículos blindados de combate, incluido un obús autopropulsado francés Caesar, 12 piezas de artillería de campaña y 12 estaciones de guerra radioelectrónica.La cifra total de pérdidas de las FFAA ucranianas ascendió a más de 1.340 soldados. El mayor número de bajas ucranianas se registró en la línea de operaciones del grupo Centro del Ejército ruso.De acuerdo con el Ministerio, el grupo Sur aniquiló más de 170 militares ucranianos y el grupo Este hasta 215. La agrupación Dniéper infligió más de 60 bajas a las fuerzas de Kiev, mientras que el grupo Norte eliminó hasta 200 soldados. Por su parte, el grupo de fuerzas Oeste causó más de 240 bajas al Ejército ucraniano.Se precisa que las FFAA rusas golpearon con misiles de alta precisión y drones de ataque una instalación energética que abastecía a empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, estaciones de radar de defensa antiaérea, un taller de ensamblaje de botes no tripulados, puntos de control y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 136 áreas.
La defensa aérea rusa derribó varias bombas aéreas guiadas y 195 drones ucranianos en un día de combates

Las FFAA rusas neutralizaron dos bombas guiadas y un obús autopropulsado Caesar de 155 mm de fabricación francesa, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Kiev perdió más de 1.340 militares en todos los frentes, precisaron desde el ente castrense.

"Las defensas antiaéreas abatieron dos bombas guiadas y 195 vehículos aéreos no tripulados tipo avión", detalló la entidad.

De acuerdo con el informe, el Ejército ruso fulminó gran cantidad de equipos militares, entre ellos dos tanques, 10 vehículos blindados de combate, incluido un obús autopropulsado francés Caesar, 12 piezas de artillería de campaña y 12 estaciones de guerra radioelectrónica.
La cifra total de pérdidas de las FFAA ucranianas ascendió a más de 1.340 soldados. El mayor número de bajas ucranianas se registró en la línea de operaciones del grupo Centro del Ejército ruso.

"El enemigo perdió más de 455 militares y dos vehículos de combate blindados", destaca el informe.

De acuerdo con el Ministerio, el grupo Sur aniquiló más de 170 militares ucranianos y el grupo Este hasta 215. La agrupación Dniéper infligió más de 60 bajas a las fuerzas de Kiev, mientras que el grupo Norte eliminó hasta 200 soldados. Por su parte, el grupo de fuerzas Oeste causó más de 240 bajas al Ejército ucraniano.
Se precisa que las FFAA rusas golpearon con misiles de alta precisión y drones de ataque una instalación energética que abastecía a empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, estaciones de radar de defensa antiaérea, un taller de ensamblaje de botes no tripulados, puntos de control y lugares de lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 136 áreas.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 82.445 drones, 627 sistemas de misiles antiaéreos, 25.004 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.590 vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples, 29.376 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.319 vehículos militares especiales.

