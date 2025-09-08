https://noticiaslatam.lat/20250908/el-reticente-acuerdo-entre-eeuu-y-la-ue-corre-ahora-el-riesgo-de-desmoronarse-1166233094.html

"El reticente acuerdo" entre EEUU y la UE "corre ahora el riesgo de desmoronarse"

El descontento con el acuerdo comercial entre EEUU y la Unión Europea (UE) crece en Europa, destaca el periódico estadounidense 'The Wall Street Journal'... 08.09.2025, Sputnik Mundo

Subraya que menos de dos meses después, el descontento con el acuerdo está creciendo en Europa, con empresas suspendiendo sus exportaciones a Estados Unidos, quejándose de nuevos obstáculos burocráticos y advirtiendo de una nueva era de imprevisibilidad.Añade que, si bien los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio inicialmente se aplicaban solo a los propios metales y principalmente a piezas metálicas como tornillos, ahora se aplican a artículos como motores, tornos y equipos de construcción."La reticente aceptación del acuerdo de julio corre ahora el riesgo de desmoronarse. El descontento se extiende no solo entre los políticos de los Estados miembros de la UE, sino también en el Parlamento Europeo, cuya aprobación es necesaria para la entrada en vigor de disposiciones clave del acuerdo", expresa.El 27 de julio, Estados Unidos y la UE acordaron un nuevo pacto comercial que contempla, entre otras cosas, un arancel cero para las importaciones estadounidenses a los mercados europeos y un arancel base del 15% para todos los productos de la UE que llegan a EEUU.La comunidad política también pretende comprar gas natural licuado (GNL), petróleo y productos de energía nuclear al país norteamericano por un valor aproximado de 750.000 millones de dólares para 2028, así como chips de inteligencia artificial estadounidenses para sus centros de computación por un valor de al menos 40.000 millones de dólares. La UE también planea aumentar significativamente sus compras de equipo militar y de defensa a EEUU.

