Detienen en Polonia a dos presuntos integrantes del cártel de Sinaloa

En un comunicado de prensa, las autoridades polacas informaron que el laboratorio se encontraba en el voivodato (provincia) de Swiecie; lograron su aseguramiento gracias a la colaboración con agencias de seguridad antiterroristas.La CBŚP indicó que dicho laboratorio pertenecía a "uno de los cárteles más grandes de Norteamérica" sin precisar cuál. No obstante, medios mexicanos como Milenio señalan que se trataría de la agrupación fundada por Joaquín Chapo Guzmán e Ismael Mayo Zambada, ambos actualmente detenidos en Estados Unidos.Las autoridades polacas detallaron que, durante el aseguramiento, descubrieron equipo para "la producción masiva de drogas", así como diferentes insumos necesarios para esta tarea.En total, se incautaron de más de 300 litros de metanfetamina y BMK (Fenilacetona), casi tres toneladas de precursores químicos para la producción de estas drogas.Según el dictamen preliminar de los peritos que acompañaron el aseguramiento, los precursores químicos incautados servirían para producir hasta 330 kilos de droga con un valor de seis millones de zlotys (casi 1,7 millones de dólares).Algunos medios sostienen que el cártel de Sinaloa ha emprendido diferentes acciones para expandir su territorio en países europeos como Bélgica, España, Países Bajos y Nueva Zelanda.Los narcotraficantes estarían instalando laboratorios de producción de metanfetaminas y contratando a "cocineros" para producir y distribuir altas cantidades de droga en la región.Según reportes periodísticos, en países como Francia y Polonia también se ha detectado la operación de otras organizaciones criminales, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
