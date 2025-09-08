Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250908/detienen-en-polonia-a-dos-presuntos-integrantes-del-cartel-de-sinaloa-1166244876.html
Detienen en Polonia a dos presuntos integrantes del cártel de Sinaloa
Detienen en Polonia a dos presuntos integrantes del cártel de Sinaloa
Sputnik Mundo
La Oficina Central de Investigaciones de la Policía de Polonia (CBŚP, por sus siglas en polaco) desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetamina... 08.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-08T07:03+0000
2025-09-08T07:03+0000
internacional
polonia
cartel de sinaloa
seguridad
cjng
narcotráfico
sociedad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/07/1166245102_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_bbcf57162bfbb347b703d0f2855d0531.jpg
En un comunicado de prensa, las autoridades polacas informaron que el laboratorio se encontraba en el voivodato (provincia) de Swiecie; lograron su aseguramiento gracias a la colaboración con agencias de seguridad antiterroristas.La CBŚP indicó que dicho laboratorio pertenecía a "uno de los cárteles más grandes de Norteamérica" sin precisar cuál. No obstante, medios mexicanos como Milenio señalan que se trataría de la agrupación fundada por Joaquín Chapo Guzmán e Ismael Mayo Zambada, ambos actualmente detenidos en Estados Unidos.Las autoridades polacas detallaron que, durante el aseguramiento, descubrieron equipo para "la producción masiva de drogas", así como diferentes insumos necesarios para esta tarea.En total, se incautaron de más de 300 litros de metanfetamina y BMK (Fenilacetona), casi tres toneladas de precursores químicos para la producción de estas drogas.Según el dictamen preliminar de los peritos que acompañaron el aseguramiento, los precursores químicos incautados servirían para producir hasta 330 kilos de droga con un valor de seis millones de zlotys (casi 1,7 millones de dólares).Algunos medios sostienen que el cártel de Sinaloa ha emprendido diferentes acciones para expandir su territorio en países europeos como Bélgica, España, Países Bajos y Nueva Zelanda.Los narcotraficantes estarían instalando laboratorios de producción de metanfetaminas y contratando a "cocineros" para producir y distribuir altas cantidades de droga en la región.Según reportes periodísticos, en países como Francia y Polonia también se ha detectado la operación de otras organizaciones criminales, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
https://noticiaslatam.lat/20250828/sheinbaum-pediria-a-eeuu-que-comparta-con-mexico-los-recursos-incautados-a-mayo-zambada-1165858839.html
polonia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/07/1166245102_117:0:1450:1000_1920x0_80_0_0_64141ee3cfb4846b9e3db32905abb73c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
polonia, cartel de sinaloa, seguridad, cjng, narcotráfico, sociedad
polonia, cartel de sinaloa, seguridad, cjng, narcotráfico, sociedad

Detienen en Polonia a dos presuntos integrantes del cártel de Sinaloa

07:03 GMT 08.09.2025
© Foto : CBŚPLaboratorio de metanfetaminas en Polonia
Laboratorio de metanfetaminas en Polonia - Sputnik Mundo, 1920, 08.09.2025
© Foto : CBŚP
Síguenos en
La Oficina Central de Investigaciones de la Policía de Polonia (CBŚP, por sus siglas en polaco) desmanteló un laboratorio clandestino de metanfetamina, presuntamente perteneciente al cártel de Sinaloa, y detuvo a tres personas, dos de ellas de origen mexicano.
En un comunicado de prensa, las autoridades polacas informaron que el laboratorio se encontraba en el voivodato (provincia) de Swiecie; lograron su aseguramiento gracias a la colaboración con agencias de seguridad antiterroristas.
La CBŚP indicó que dicho laboratorio pertenecía a "uno de los cárteles más grandes de Norteamérica" sin precisar cuál. No obstante, medios mexicanos como Milenio señalan que se trataría de la agrupación fundada por Joaquín Chapo Guzmán e Ismael Mayo Zambada, ambos actualmente detenidos en Estados Unidos.
Las autoridades polacas detallaron que, durante el aseguramiento, descubrieron equipo para "la producción masiva de drogas", así como diferentes insumos necesarios para esta tarea.
En total, se incautaron de más de 300 litros de metanfetamina y BMK (Fenilacetona), casi tres toneladas de precursores químicos para la producción de estas drogas.
Sheinbaum confirma detención de extitular de Pemex en EEUU y pedirá su extradición - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2025
América Latina
Sheinbaum pediría a EEUU que comparta con México los recursos incautados a Mayo Zambada
28 de agosto, 00:03 GMT
Según el dictamen preliminar de los peritos que acompañaron el aseguramiento, los precursores químicos incautados servirían para producir hasta 330 kilos de droga con un valor de seis millones de zlotys (casi 1,7 millones de dólares).
"Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Pomerania Occidental del Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional en Swiecie. El fiscal los acusó, entre otros cargos, de participar en un grupo delictivo organizado y de fabricar importantes cantidades de drogas", se lee en el boletín de la CBŚP.
Algunos medios sostienen que el cártel de Sinaloa ha emprendido diferentes acciones para expandir su territorio en países europeos como Bélgica, España, Países Bajos y Nueva Zelanda.
Los narcotraficantes estarían instalando laboratorios de producción de metanfetaminas y contratando a "cocineros" para producir y distribuir altas cantidades de droga en la región.
Según reportes periodísticos, en países como Francia y Polonia también se ha detectado la operación de otras organizaciones criminales, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала