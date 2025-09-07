https://noticiaslatam.lat/20250907/que-paises-son-lideres-en-volumenes-de-transporte-en-contenedores-1166232546.html
¿Qué países son líderes en volúmenes de transporte en contenedores?
Sputnik Mundo
España entra en el top 10 de los países más integrados en el transporte marítimo global de contenedores. Mientras tanto, China, EEUU y Singapur continúan... 07.09.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra la lista completa de los países líderes en envío de contenedores.
España entra en el top 10 de los países más integrados en el transporte marítimo global de contenedores. Mientras tanto, China, EEUU y Singapur continúan liderando en este ranking, por más de 10 años.
Sputnik te muestra la lista completa de los países líderes en envío de contenedores.