Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20250907/que-paises-son-lideres-en-volumenes-de-transporte-en-contenedores-1166232546.html
¿Qué países son líderes en volúmenes de transporte en contenedores?
¿Qué países son líderes en volúmenes de transporte en contenedores?
Sputnik Mundo
España entra en el top 10 de los países más integrados en el transporte marítimo global de contenedores. Mientras tanto, China, EEUU y Singapur continúan... 07.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-07T17:31+0000
2025-09-07T17:31+0000
multimedia
📊 infografía
📊 infografías económicas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/07/1166236353_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7c809a255ddfa08a37ba64f2b6320e1.png
Sputnik te muestra la lista completa de los países líderes en envío de contenedores.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/07/1166236353_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c98bff247e24f303726d3a6ada740aed.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📊 infografía, 📊 infografías económicas, инфографика
📊 infografía, 📊 infografías económicas, инфографика

¿Qué países son líderes en volúmenes de transporte en contenedores?

17:31 GMT 07.09.2025
Síguenos en
España entra en el top 10 de los países más integrados en el transporte marítimo global de contenedores. Mientras tanto, China, EEUU y Singapur continúan liderando en este ranking, por más de 10 años.
Sputnik te muestra la lista completa de los países líderes en envío de contenedores.
¿Qué países son líderes en volúmenes de envío de contenedores? - Sputnik Mundo
¿Qué países son líderes en volúmenes de envío de contenedores? - Sputnik Mundo
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала