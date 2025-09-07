https://noticiaslatam.lat/20250907/las-ffaa-de-rusia-liberan-una-localidad-y-derriban-210-drones-en-una-jornada-de-combates-1166229404.html
Las FFAA de Rusia liberan una localidad y derriban 210 drones en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia liberan una localidad y derriban 210 drones en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Jorósheye en la región de Dnepropetrovsk durante el último día de la operación especial, informan desde el Ministerio... 07.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-07T14:45+0000
2025-09-07T14:45+0000
2025-09-07T14:52+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
rusia
ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/07/1166229736_0:89:1612:996_1920x0_80_0_0_41ca5c398659d37d932bf0b8295099be.jpg
Las tropas rusas extendieron su control al asentamiento de Jorósheye en la región de Dnepropetrovsk.Respecto al material bélico, las pérdidas del Ejército ucraniano en un día incluyeron tres tanques, 16 vehículos blindados de combate, entre ellos un transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense, 18 piezas de artillería de campaña, algunas de producción occidental, así como un vehículo de un sistema de lanzacohetes múltiple y 17 estaciones de guerra radioelectrónica.El total de bajas del Ejército ucraniano ascendió a 1.390 militares. Según el Ministerio, el grupo de fuerzas Centro eliminó hasta 460 militares ucranianos, mientras que el grupo de fuerzas Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.El grupo de fuerzas Sur, su vez, eliminó más de 265 militares ucranianos y el grupo Este hasta 200 efectivos. La agrupación Dniéper causó hasta 60 bajas a las tropas de Kiev, mientras que el grupo Norte neutralizó más de 175 soldados.Se precisa que las FFAA rusas golpearon objetivos del complejo militar-industrial y la infraestructura de transporte de Ucrania utilizados por las FFAA de Ucrania, lugares de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, depósitos de armamento y equipo militar, aeródromos militares, dos estaciones de radar de defensa antiaérea, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 149 zonas.
https://noticiaslatam.lat/20250905/el-plan-de-la-ue-para-desplegar-tropas-en-ucrania-es-elaborado-con-la-colaboracion-de-eeuu-segun-1166176802.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/07/1166229736_0:0:1460:1095_1920x0_80_0_0_7487fd82c58a98ccb924432606307140.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, ucrania, 🌍 europa
Las FFAA de Rusia liberan una localidad y derriban 210 drones en una jornada de combates
14:45 GMT 07.09.2025 (actualizado: 14:52 GMT 07.09.2025)
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Jorósheye en la región de Dnepropetrovsk durante el último día de la operación especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.390 militares en todos los frentes, detallan desde el ente castrense.
Las tropas rusas extendieron su control al asentamiento de Jorósheye en la región de Dnepropetrovsk.
"Los sistemas de defensa antiaérea neutralizaron tres bombas aéreas guiadas, tres proyectiles reactivos del sistema de lanzamiento múltiple Himars de producción estadounidense y 210 drones de tipo avión", precisaron desde el Ministerio de Defensa.
Respecto al material bélico, las pérdidas del Ejército ucraniano en un día incluyeron tres tanques, 16 vehículos blindados de combate, entre ellos un transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense, 18 piezas de artillería de campaña, algunas de producción occidental, así como un vehículo de un sistema de lanzacohetes múltiple y 17 estaciones de guerra radioelectrónica.
El total de bajas del Ejército ucraniano ascendió a 1.390 militares. Según el Ministerio, el grupo de fuerzas Centro eliminó hasta 460 militares ucranianos, mientras que el grupo de fuerzas Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
5 de septiembre, 19:43 GMT
El grupo de fuerzas Sur, su vez, eliminó más de 265 militares ucranianos y el grupo Este hasta 200 efectivos. La agrupación Dniéper causó hasta 60 bajas a las tropas de Kiev, mientras que el grupo Norte neutralizó más de 175 soldados.
Se precisa que las FFAA rusas golpearon objetivos del complejo militar-industrial y la infraestructura de transporte de Ucrania utilizados por las FFAA de Ucrania, lugares de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, depósitos de armamento y equipo militar, aeródromos militares, dos estaciones de radar de defensa antiaérea, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 149 zonas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 82.250 drones, 627 sistemas de misiles antiaéreos, 24.992 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.590 vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples, 29.337 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.243 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.