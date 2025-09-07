https://noticiaslatam.lat/20250907/las-ffaa-de-rusia-liberan-una-localidad-y-derriban-210-drones-en-una-jornada-de-combates-1166229404.html

Las FFAA de Rusia liberan una localidad y derriban 210 drones en una jornada de combates

Las FFAA rusas liberaron la localidad de Jorósheye en la región de Dnepropetrovsk durante el último día de la operación especial, informan desde el Ministerio... 07.09.2025, Sputnik Mundo

Las tropas rusas extendieron su control al asentamiento de Jorósheye en la región de Dnepropetrovsk.Respecto al material bélico, las pérdidas del Ejército ucraniano en un día incluyeron tres tanques, 16 vehículos blindados de combate, entre ellos un transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense, 18 piezas de artillería de campaña, algunas de producción occidental, así como un vehículo de un sistema de lanzacohetes múltiple y 17 estaciones de guerra radioelectrónica.El total de bajas del Ejército ucraniano ascendió a 1.390 militares. Según el Ministerio, el grupo de fuerzas Centro eliminó hasta 460 militares ucranianos, mientras que el grupo de fuerzas Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.El grupo de fuerzas Sur, su vez, eliminó más de 265 militares ucranianos y el grupo Este hasta 200 efectivos. La agrupación Dniéper causó hasta 60 bajas a las tropas de Kiev, mientras que el grupo Norte neutralizó más de 175 soldados.Se precisa que las FFAA rusas golpearon objetivos del complejo militar-industrial y la infraestructura de transporte de Ucrania utilizados por las FFAA de Ucrania, lugares de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, depósitos de armamento y equipo militar, aeródromos militares, dos estaciones de radar de defensa antiaérea, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 149 zonas.

