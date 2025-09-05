El plan de la UE para desplegar tropas en Ucrania es elaborado con la colaboración de EEUU, según medios
© AP Photo / Alex BrandonEl presidente de EEUU, Donald Trump, habla mientras su par de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, escuchan durante una reunión con Volodímir Zelenski, y líderes europeos en la Sala Este de la Casa Blanca, 18 de agosto de 2025, en Washington
El plan europeo para un posible despliegue de fuerzas en Ucrania fue elaborado con la participación de generales estadounidenses e implica el envío de más de 10.000 tropas, informa el 'Wall Street Journal', citando a un diplomático europeo.
Los líderes militares de Europa elaboraron un plan de despliegue detallado que incluía dos grupos de fuerzas terrestres en Ucrania: uno para entrenar y ayudar a las tropas ucranianas y un segundo grupo para brindar seguridad y prevenir una futura invasión rusa, precisa el medio. el
"El plan actual ya prevé el despliegue de más de 10.000 soldados, dijo el diplomático [europeo], añadiendo que las patrullas aéreas de los cielos de Ucrania serían realizadas por fuerzas aéreas con base fuera del país", subraya el Wall Street Journal.
Los planes se desarrollaron con la participación de varios generales estadounidenses involucrados en las discusiones, incluido el jefe estadounidense del Comando de Operaciones de la OTAN, destaca la fuente del medio.
Destaca que los funcionarios ucranianos han presionado fuertemente para que haya una fuerte presencia estadounidense en las garantías de seguridad de la posguerra.
"Los funcionarios europeos confían en que Estados Unidos seguirá prestando apoyo de inteligencia y vigilancia en Ucrania", expone.
Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que no equipararía las garantías de seguridad para Kiev con las de la OTAN, aseverando que no habrá tropas estadounidenses en Ucrania durante su mandato.
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, destacó que Estados Unidos, a diferencia de la Unión Europea (UE), se dedica a la diplomacia en cuanto a Ucrania y está buscando soluciones a la crisis que garanticen la no reanudación del conflicto. Moscú, por el momento, solo ve por parte de los países europeos un agravamiento agresivo de la situación y torpes intentos de cambiar la posición del presidente Trump sobre la solución en Ucrania, explicó.
