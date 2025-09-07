https://noticiaslatam.lat/20250907/la-opep-acuerda-aumentar-recorte-voluntario-de-produccion-de-petroleo-en-137000-bd-en-octubre-1166235839.html

La OPEP+ aumenta recorte voluntario de producción de petróleo en 137.000 b/d en octubre

La OPEP+ aumenta recorte voluntario de producción de petróleo en 137.000 b/d en octubre

Sputnik Mundo

Los ocho países de la OPEP+ (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) acordaron aumentar en 137.000 barriles... 07.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-07T16:01+0000

2025-09-07T16:01+0000

2025-09-07T16:12+0000

economía

opep+

📈 mercados y finanzas

petróleo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/17/1160710396_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_507c47b1c8a17613450b37e577dae433.jpg

En este contexto, enfatiza que el recorte voluntario de 1,65 mb/d "puede ser restablecido en parte o en su totalidad, sujeto a la evolución de las condiciones del mercado y de manera gradual".Los países acordaron seguir monitoreando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y "reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener flexibilidad total para pausar o revertir los ajustes voluntarios adicionales de producción, incluidos los ajustes voluntarios previamente implementados de 2,2 mb/d anunciados en noviembre de 2023".A su juicio, la medida les brindará una oportunidad para acelerar la compensación. Asimismo, los ocho países mencionados "confirmaron su intención de compensar íntegramente cualquier exceso de volumen producido desde enero de 2024" y decidieron celebrar la siguiente reunión el 5 de octubre.Rusia puede aumentar la extracción de crudo en octubre hasta 9,4 mb/d. La OPEP y sus aliados independientes —Azerbaiyán, Baréin, Brasil, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur— establecen cuotas de producción como parte de un acuerdo para estabilizar el mercado.Ocho miembros del acuerdo OPEP+ aplican recortes voluntarios además de los límites establecidos. En diciembre pasado, la OPEP y sus socios extendieron el recorte de 1,65 mb/d diarios hasta finales de 2026, los ajustes voluntarios de 2,2 millones se comenzaron a suspender desde abril de este año.

https://noticiaslatam.lat/20250620/brasil-amplia-su-frontera-petrolera-y-va-por-convertirse-en-un-productor-cada-vez-mas-importante-1163604645.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

opep+, 📈 mercados y finanzas, petróleo