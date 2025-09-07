Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20250907/la-opep-acuerda-aumentar-recorte-voluntario-de-produccion-de-petroleo-en-137000-bd-en-octubre-1166235839.html
La OPEP+ aumenta recorte voluntario de producción de petróleo en 137.000 b/d en octubre
La OPEP+ aumenta recorte voluntario de producción de petróleo en 137.000 b/d en octubre
Sputnik Mundo
Los ocho países de la OPEP+ (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) acordaron aumentar en 137.000 barriles... 07.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-07T16:01+0000
2025-09-07T16:12+0000
economía
opep+
📈 mercados y finanzas
petróleo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/17/1160710396_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_507c47b1c8a17613450b37e577dae433.jpg
En este contexto, enfatiza que el recorte voluntario de 1,65 mb/d "puede ser restablecido en parte o en su totalidad, sujeto a la evolución de las condiciones del mercado y de manera gradual".Los países acordaron seguir monitoreando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y "reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener flexibilidad total para pausar o revertir los ajustes voluntarios adicionales de producción, incluidos los ajustes voluntarios previamente implementados de 2,2 mb/d anunciados en noviembre de 2023".A su juicio, la medida les brindará una oportunidad para acelerar la compensación. Asimismo, los ocho países mencionados "confirmaron su intención de compensar íntegramente cualquier exceso de volumen producido desde enero de 2024" y decidieron celebrar la siguiente reunión el 5 de octubre.Rusia puede aumentar la extracción de crudo en octubre hasta 9,4 mb/d. La OPEP y sus aliados independientes —Azerbaiyán, Baréin, Brasil, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur— establecen cuotas de producción como parte de un acuerdo para estabilizar el mercado.Ocho miembros del acuerdo OPEP+ aplican recortes voluntarios además de los límites establecidos. En diciembre pasado, la OPEP y sus socios extendieron el recorte de 1,65 mb/d diarios hasta finales de 2026, los ajustes voluntarios de 2,2 millones se comenzaron a suspender desde abril de este año.
https://noticiaslatam.lat/20250620/brasil-amplia-su-frontera-petrolera-y-va-por-convertirse-en-un-productor-cada-vez-mas-importante-1163604645.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/17/1160710396_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_949601d59e96aa6f10a29eecd98406c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
opep+, 📈 mercados y finanzas, petróleo
opep+, 📈 mercados y finanzas, petróleo

La OPEP+ aumenta recorte voluntario de producción de petróleo en 137.000 b/d en octubre

16:01 GMT 07.09.2025 (actualizado: 16:12 GMT 07.09.2025)
© AP Photo / Charlie RiedelBomba de extracción de petróleo en Kansas, Estados Unidos
Bomba de extracción de petróleo en Kansas, Estados Unidos - Sputnik Mundo, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Síguenos en
Los ocho países de la OPEP+ (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) acordaron aumentar en 137.000 barriles diarios (b/d) el recorte voluntario de producción de petróleo en octubre, destaca un informe publicado tras la reunión en línea.

"Los ocho países decidieron implementar un ajuste de producción de 137.000 b/d de los 1,65 mb/d [millones de barriles diarios] adicionales de ajustes voluntarios adicionales anunciados en abril de 2023. Este ajuste se implementará en octubre de 2025", subraya el texto.

En este contexto, enfatiza que el recorte voluntario de 1,65 mb/d "puede ser restablecido en parte o en su totalidad, sujeto a la evolución de las condiciones del mercado y de manera gradual".
Los países acordaron seguir monitoreando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y "reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener flexibilidad total para pausar o revertir los ajustes voluntarios adicionales de producción, incluidos los ajustes voluntarios previamente implementados de 2,2 mb/d anunciados en noviembre de 2023".
Plataforma costa afuera de Petrobras en el campo Tupi - Sputnik Mundo, 1920, 20.06.2025
Economía
Brasil amplía su frontera petrolera y va por convertirse en un productor cada vez más importante
20 de junio, 04:45 GMT
A su juicio, la medida les brindará una oportunidad para acelerar la compensación. Asimismo, los ocho países mencionados "confirmaron su intención de compensar íntegramente cualquier exceso de volumen producido desde enero de 2024" y decidieron celebrar la siguiente reunión el 5 de octubre.
Rusia puede aumentar la extracción de crudo en octubre hasta 9,4 mb/d. La OPEP y sus aliados independientes —Azerbaiyán, Baréin, Brasil, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur— establecen cuotas de producción como parte de un acuerdo para estabilizar el mercado.
Ocho miembros del acuerdo OPEP+ aplican recortes voluntarios además de los límites establecidos. En diciembre pasado, la OPEP y sus socios extendieron el recorte de 1,65 mb/d diarios hasta finales de 2026, los ajustes voluntarios de 2,2 millones se comenzaron a suspender desde abril de este año.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала