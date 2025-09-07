https://noticiaslatam.lat/20250907/la-opep-acuerda-aumentar-recorte-voluntario-de-produccion-de-petroleo-en-137000-bd-en-octubre-1166235839.html
La OPEP+ aumenta recorte voluntario de producción de petróleo en 137.000 b/d en octubre
Sputnik Mundo
Los ocho países de la OPEP+ (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) acordaron aumentar en 137.000 barriles... 07.09.2025
2025-09-07T16:01+0000
2025-09-07T16:01+0000
2025-09-07T16:12+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/17/1160710396_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_507c47b1c8a17613450b37e577dae433.jpg
La OPEP+ aumenta recorte voluntario de producción de petróleo en 137.000 b/d en octubre
16:01 GMT 07.09.2025 (actualizado: 16:12 GMT 07.09.2025)
Los ocho países de la OPEP+ (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) acordaron aumentar en 137.000 barriles diarios (b/d) el recorte voluntario de producción de petróleo en octubre, destaca un informe publicado tras la reunión en línea.
"Los ocho países decidieron implementar un ajuste de producción de 137.000 b/d de los 1,65 mb/d [millones de barriles diarios] adicionales de ajustes voluntarios adicionales anunciados en abril de 2023. Este ajuste se implementará en octubre de 2025", subraya el texto.
En este contexto, enfatiza que el recorte voluntario de 1,65 mb/d "puede ser restablecido en parte o en su totalidad, sujeto a la evolución de las condiciones del mercado y de manera gradual".
Los países acordaron seguir monitoreando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y "reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener flexibilidad total para pausar o revertir los ajustes voluntarios adicionales de producción, incluidos los ajustes voluntarios previamente implementados de 2,2 mb/d anunciados en noviembre de 2023".
A su juicio, la medida les brindará una oportunidad para acelerar la compensación. Asimismo, los ocho países mencionados "confirmaron su intención de compensar íntegramente cualquier exceso de volumen producido desde enero de 2024" y decidieron celebrar la siguiente reunión el 5 de octubre.
Rusia puede aumentar la extracción de crudo en octubre hasta 9,4 mb/d. La OPEP y sus aliados independientes —Azerbaiyán, Baréin, Brasil, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur— establecen cuotas de producción como parte de un acuerdo para estabilizar el mercado.
Ocho miembros del acuerdo OPEP+ aplican recortes voluntarios además de los límites establecidos. En diciembre pasado, la OPEP y sus socios extendieron el recorte de 1,65 mb/d diarios hasta finales de 2026, los ajustes voluntarios de 2,2 millones se comenzaron a suspender desde abril de este año.
