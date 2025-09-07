https://noticiaslatam.lat/20250907/el-primer-ministro-japones-dimitira-para-evitar-una-division-en-el-partido-gobernante-1166226131.html
El primer ministro japonés dimitirá para evitar una división en el partido gobernante
El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, decidió dimitir como líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) para preservar la unidad del partido...
Las reglas internas del PLD permiten adelantar la elección de liderazgo en medio del mandato si tal iniciativa cuenta con el apoyo de la mayoría de los legisladores y ejecutivos de las delegaciones regionales.NHK subrayó que más de 130 de los 295 diputados del PLD se han pronunciado ya por el adelanto de la elección. Para el sábado, también se habían expresado en este sentido al menos 18 de las 47 delegaciones regionales y dos más se están decantando en la misma dirección.La coalición gobernante de Japón, integrada por el PLD y Komeito, perdió 19 escaños en las elecciones de término medio al Senado el pasado 20 de julio: por primera vez desde la fundación de este partido en el año 1955, el Gobierno dejó de ejercer el control sobre las dos cámaras a un mismo tiempo. En la Cámara de Representantes, la coalición tiene actualmente 220 de los 465 escaños, y en la de Consejeros, 122 de los 248.
08:58 GMT 07.09.2025 (actualizado: 09:07 GMT 07.09.2025)
El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, decidió dimitir como líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) para preservar la unidad del partido, informa el canal de televisión NHK, citando fuentes familiarizadas con la situación.
"Antes de que se decida el día 8 si se celebra la elección anticipada del presidente del Partido Liberal Democrático (PLD), el primer ministro Ishiba ha optado por dimitir, alegando su deseo de evitar la división del partido. Su decisión busca probablemente calmar la confusión interna en el partido", destacó el medio.
Las reglas internas del PLD permiten adelantar la elección de liderazgo en medio del mandato si tal iniciativa cuenta con el apoyo de la mayoría de los legisladores y ejecutivos de las delegaciones regionales.
NHK subrayó que más de 130 de los 295 diputados del PLD se han pronunciado ya por el adelanto de la elección. Para el sábado, también se habían expresado en este sentido al menos 18 de las 47 delegaciones regionales y dos más se están decantando en la misma dirección.
La coalición gobernante de Japón, integrada por el PLD y Komeito, perdió 19 escaños en las elecciones de término medio al Senado el pasado 20 de julio
: por primera vez desde la fundación de este partido en el año 1955, el Gobierno dejó de ejercer el control sobre las dos cámaras a un mismo tiempo. En la Cámara de Representantes, la coalición tiene actualmente 220 de los 465 escaños, y en la de Consejeros, 122 de los 248.