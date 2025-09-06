https://noticiaslatam.lat/20250906/rusia-destruyo-160-drones-y-una-lancha-rapida-no-tripulada-de-las-ff-ucranianas-en-un-dia-de-1166208178.html
Rusia destruye 160 drones y una lancha rápida no tripulada de las FFАА ucranianas en un día de combates
Rusia destruye 160 drones y una lancha rápida no tripulada de las FFАА ucranianas en un día de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas asestaron golpes contra varias unidades de equipo militar occidental, así como una lancha rápida no tripulada en un día de la operación... 06.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-06T14:20+0000
2025-09-06T14:20+0000
2025-09-06T14:32+0000
defensa
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
rusia
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/06/1166210301_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_4f5786c263024fb252e8fd02849f541a.jpg
En cuanto al equipo militar, las pérdidas del Ejército ucraniano en un día incluyeron un tanque, 16 vehículos blindados de combate, entre ellos un transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense, 10 piezas de artillería de campaña, algunas de producción occidental, así como 15 estaciones de guerra radioelectrónica y 22 almacenes de municiones.De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de tropas Centro eliminó hasta 465 soldados ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 240 bajas a las Fuerzas Armadas de Ucrania.Por su parte, la agrupación de tropas rusas Sur eliminó más de 200 militares ucranianos y la agrupación Este más de 210 militares. La agrupación Dniéper infligió hasta 70 bajas a las tropas de Kiev, mientras que la agrupación Norte neutralizó más de 155 militares.Se precisa que la aviación táctico-operativa, los drones de ataque, las tropas de misiles y la artillería de las agrupaciones de las Fuerzas Armadas rusas atacaron almacenes de municiones y suministros, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios en 142 zonas.Los sistemas de defensa antiaérea derribaron cinco bombas aéreas guiadas y 160 drones de tipo avión.
https://noticiaslatam.lat/20250906/significativas-dudas-esta-europa-preparada-para-enviar-sus-tropas-a-ucrania-1166179055.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/06/1166210301_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_0fce7624f44901cc3039a59cf5b7b441.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
Rusia destruye 160 drones y una lancha rápida no tripulada de las FFАА ucranianas en un día de combates
14:20 GMT 06.09.2025 (actualizado: 14:32 GMT 06.09.2025)
Las FFAA rusas asestaron golpes contra varias unidades de equipo militar occidental, así como una lancha rápida no tripulada en un día de la operación especial, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Kiev perdió hasta 1.340 militares en todos los frentes.
"Las fuerzas de la Flota del Mar Negro destruyeron una lancha rápida no tripulada de las Fuerzas Armadas de Ucrania", informan desde el ente castrense.
En cuanto al equipo militar, las pérdidas del Ejército ucraniano en un día incluyeron un tanque, 16 vehículos blindados de combate, entre ellos un transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense, 10 piezas de artillería de campaña, algunas de producción occidental, así como 15 estaciones de guerra radioelectrónica y 22 almacenes de municiones.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de tropas Centro eliminó hasta 465 soldados ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 240 bajas a las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Por su parte, la agrupación de tropas rusas Sur eliminó más de 200 militares ucranianos y la agrupación Este más de 210 militares. La agrupación Dniéper infligió hasta 70 bajas a las tropas de Kiev, mientras que la agrupación Norte neutralizó más de 155 militares.
Se precisa que la aviación táctico-operativa, los drones de ataque, las tropas de misiles y la artillería de las agrupaciones de las Fuerzas Armadas rusas atacaron almacenes de municiones y suministros, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios en 142 zonas.
Los sistemas de defensa antiaérea derribaron cinco bombas aéreas guiadas y 160 drones de tipo avión.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 666 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 82.040 drones, 627 sistemas de misiles antiaéreos, 24.973 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.589 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 29.289 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 41.170 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.