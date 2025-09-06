https://noticiaslatam.lat/20250906/rusia-destruyo-160-drones-y-una-lancha-rapida-no-tripulada-de-las-ff-ucranianas-en-un-dia-de-1166208178.html

Rusia destruye 160 drones y una lancha rápida no tripulada de las FFАА ucranianas en un día de combates

Las FFAA rusas asestaron golpes contra varias unidades de equipo militar occidental, así como una lancha rápida no tripulada en un día de la operación... 06.09.2025, Sputnik Mundo

En cuanto al equipo militar, las pérdidas del Ejército ucraniano en un día incluyeron un tanque, 16 vehículos blindados de combate, entre ellos un transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense, 10 piezas de artillería de campaña, algunas de producción occidental, así como 15 estaciones de guerra radioelectrónica y 22 almacenes de municiones.De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de tropas Centro eliminó hasta 465 soldados ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 240 bajas a las Fuerzas Armadas de Ucrania.Por su parte, la agrupación de tropas rusas Sur eliminó más de 200 militares ucranianos y la agrupación Este más de 210 militares. La agrupación Dniéper infligió hasta 70 bajas a las tropas de Kiev, mientras que la agrupación Norte neutralizó más de 155 militares.Se precisa que la aviación táctico-operativa, los drones de ataque, las tropas de misiles y la artillería de las agrupaciones de las Fuerzas Armadas rusas atacaron almacenes de municiones y suministros, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios en 142 zonas.Los sistemas de defensa antiaérea derribaron cinco bombas aéreas guiadas y 160 drones de tipo avión.

