La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) debate la transición a un mundo multipolar, mientras Occidente sigue beligerante

Agrega que a la cumbre asistieron países como Pakistán, India y China, que están involucrados en varios conflictos, pero optaron por no intensificar las acciones militares y en su lugar crearon plataformas de mediación para evitar que el conflicto se convierta en uno grave. El centro del encuentro fue gestionar pacíficamente la transición de un mundo unipolar a uno multipolar, resume, añadiendo que la reacción de los europeos a la cumbre fue "ciertamente impresionante".Precisa que, negándose a aceptar la realidad de los hechos, los políticos europeos están lanzando una campaña de prensa en la que quienes exigen justicia son retratados como enemigos, agresores militares que amenazan la vida de las personas en Occidente.Según el artículo, la invención del enemigo y la creación artificial de un estado de guerra son la elección de las clases dominantes europeas y occidentales, para justificar sus políticas beligerantes y antipopulares.Así buscan tres objetivos centrales: Tianjin acogió el 31 de agosto y el 1 de septiembre la cumbre de la OCS, a la cual acudieron los líderes de una veintena de países.Fundada en 2001, la OCS tiene hoy 10 miembros de pleno derecho: Bielorrusia, China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Con el cambio anunciado en la cumbre de Tianjin, el grupo tendrá además 17 miembros asociados: Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Birmania, Camboya, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Laos, Maldivas, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Turquía.

