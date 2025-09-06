"Los enemigos de los pueblos europeos" son los líderes de la UE, según medios
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk (izquierda); el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz
La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) debate la transición a un mundo multipolar, mientras Occidente sigue beligerante, escribe el periódico italiano 'Il Fatto Quotidiano'. Agrega que las élites occidentales están construyendo la imagen de un "enemigo" para legitimar el rearme y el desmontaje del Estado del bienestar.
"La cumbre [de la OCS] fue significativa por varias razones. En primer lugar, reunió a países que históricamente habían mantenido buenas relaciones con Occidente (como la India), lo que marcó el declive de la hegemonía occidental sobre los países del sur global", destaca la publicación.
Agrega que a la cumbre asistieron países como Pakistán, India y China, que están involucrados en varios conflictos, pero optaron por no intensificar las acciones militares y en su lugar crearon plataformas de mediación para evitar que el conflicto se convierta en uno grave. El centro del encuentro fue gestionar pacíficamente la transición de un mundo unipolar a uno multipolar, resume, añadiendo que la reacción de los europeos a la cumbre fue "ciertamente impresionante".
Precisa que, negándose a aceptar la realidad de los hechos, los políticos europeos están lanzando una campaña de prensa en la que quienes exigen justicia son retratados como enemigos, agresores militares que amenazan la vida de las personas en Occidente.
Según el artículo, la invención del enemigo y la creación artificial de un estado de guerra son la elección de las clases dominantes europeas y occidentales, para justificar sus políticas beligerantes y antipopulares.
Así buscan tres objetivos centrales:
1.Fabricar consenso para aumentar el gasto militar.
2.Usar ese gasto para erosionar y desmantelar el Estado del bienestar.
3.Abrir un vasto mercado para que grandes fondos financieros lucren con seguros y servicios privados que sustituyan la sanidad, la educación y la previsión públicas.
"No hace falta decir que los enemigos de los pueblos europeos no están en Pekín, Moscú, Nueva Deli o Teherán, sino en Bruselas, Roma, París, Londres y Berlín", concluye.
Tianjin acogió el 31 de agosto y el 1 de septiembre la cumbre de la OCS, a la cual acudieron los líderes de una veintena de países.
Fundada en 2001, la OCS tiene hoy 10 miembros de pleno derecho: Bielorrusia, China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Con el cambio anunciado en la cumbre de Tianjin, el grupo tendrá además 17 miembros asociados: Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Birmania, Camboya, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Laos, Maldivas, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Turquía.
