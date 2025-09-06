Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250906/los-enemigos-de-los-pueblos-europeos-son-los-lideres-de-la-ue-segun-medios-1166205937.html
"Los enemigos de los pueblos europeos" son los líderes de la UE, según medios
"Los enemigos de los pueblos europeos" son los líderes de la UE, según medios
Sputnik Mundo
La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) debate la transición a un mundo multipolar, mientras Occidente sigue beligerante, escribe el... 06.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-06T15:43+0000
2025-09-06T17:32+0000
internacional
política
china
la india
rusia
organización de cooperación de shanghái (ocs)
occidente
unión europea (ue)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/06/1166212219_297:235:2766:1624_1920x0_80_0_0_319b19aa89c28c44d152d495c1b6ed51.jpg
Agrega que a la cumbre asistieron países como Pakistán, India y China, que están involucrados en varios conflictos, pero optaron por no intensificar las acciones militares y en su lugar crearon plataformas de mediación para evitar que el conflicto se convierta en uno grave. El centro del encuentro fue gestionar pacíficamente la transición de un mundo unipolar a uno multipolar, resume, añadiendo que la reacción de los europeos a la cumbre fue "ciertamente impresionante".Precisa que, negándose a aceptar la realidad de los hechos, los políticos europeos están lanzando una campaña de prensa en la que quienes exigen justicia son retratados como enemigos, agresores militares que amenazan la vida de las personas en Occidente.Según el artículo, la invención del enemigo y la creación artificial de un estado de guerra son la elección de las clases dominantes europeas y occidentales, para justificar sus políticas beligerantes y antipopulares.Así buscan tres objetivos centrales: Tianjin acogió el 31 de agosto y el 1 de septiembre la cumbre de la OCS, a la cual acudieron los líderes de una veintena de países.Fundada en 2001, la OCS tiene hoy 10 miembros de pleno derecho: Bielorrusia, China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Con el cambio anunciado en la cumbre de Tianjin, el grupo tendrá además 17 miembros asociados: Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Birmania, Camboya, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Laos, Maldivas, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Turquía.
https://noticiaslatam.lat/20250905/rusia-china-e-india-tienen-el-mayor-potencial-para-un-cambio-economico-real-1166171698.html
china
la india
occidente
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/06/1166212219_390:150:2674:1863_1920x0_80_0_0_25836198d61ebd5cdd4e14e355323a0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, china, la india, rusia, organización de cooperación de shanghái (ocs), occidente, unión europea (ue)
política, china, la india, rusia, organización de cooperación de shanghái (ocs), occidente, unión europea (ue)

"Los enemigos de los pueblos europeos" son los líderes de la UE, según medios

15:43 GMT 06.09.2025 (actualizado: 17:32 GMT 06.09.2025)
© AP Photo / Leon NealEl primer ministro de Polonia, Donald Tusk (izquierda); el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk (izquierda); el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz - Sputnik Mundo, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Leon Neal
Síguenos en
La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) debate la transición a un mundo multipolar, mientras Occidente sigue beligerante, escribe el periódico italiano 'Il Fatto Quotidiano'. Agrega que las élites occidentales están construyendo la imagen de un "enemigo" para legitimar el rearme y el desmontaje del Estado del bienestar.
"La cumbre [de la OCS] fue significativa por varias razones. En primer lugar, reunió a países que históricamente habían mantenido buenas relaciones con Occidente (como la India), lo que marcó el declive de la hegemonía occidental sobre los países del sur global", destaca la publicación.
Agrega que a la cumbre asistieron países como Pakistán, India y China, que están involucrados en varios conflictos, pero optaron por no intensificar las acciones militares y en su lugar crearon plataformas de mediación para evitar que el conflicto se convierta en uno grave. El centro del encuentro fue gestionar pacíficamente la transición de un mundo unipolar a uno multipolar, resume, añadiendo que la reacción de los europeos a la cumbre fue "ciertamente impresionante".
Precisa que, negándose a aceptar la realidad de los hechos, los políticos europeos están lanzando una campaña de prensa en la que quienes exigen justicia son retratados como enemigos, agresores militares que amenazan la vida de las personas en Occidente.
Según el artículo, la invención del enemigo y la creación artificial de un estado de guerra son la elección de las clases dominantes europeas y occidentales, para justificar sus políticas beligerantes y antipopulares.
El primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, asisten a una ceremonia fotográfica antes de la sesión plenaria de la Cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, el 23 de octubre de 2024 - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2025
Internacional
Rusia, China e India "tienen el mayor potencial para un cambio económico real"
ayer, 16:07 GMT
Así buscan tres objetivos centrales:
1.
Fabricar consenso para aumentar el gasto militar.
2.
Usar ese gasto para erosionar y desmantelar el Estado del bienestar.
3.
Abrir un vasto mercado para que grandes fondos financieros lucren con seguros y servicios privados que sustituyan la sanidad, la educación y la previsión públicas.

"No hace falta decir que los enemigos de los pueblos europeos no están en Pekín, Moscú, Nueva Deli o Teherán, sino en Bruselas, Roma, París, Londres y Berlín", concluye.

Tianjin acogió el 31 de agosto y el 1 de septiembre la cumbre de la OCS, a la cual acudieron los líderes de una veintena de países.
Fundada en 2001, la OCS tiene hoy 10 miembros de pleno derecho: Bielorrusia, China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Con el cambio anunciado en la cumbre de Tianjin, el grupo tendrá además 17 miembros asociados: Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Birmania, Camboya, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Laos, Maldivas, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Turquía.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала