Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250905/rusia-china-e-india-tienen-el-mayor-potencial-para-un-cambio-economico-real-1166171698.html
Rusia, China e India "tienen el mayor potencial para un cambio económico real"
Rusia, China e India "tienen el mayor potencial para un cambio económico real"
Sputnik Mundo
Rusia, China e India tienen el potencial de formar un bloque económico capaz de enfrentar la política comercial de Estados Unidos, subraya una evaluación... 05.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-05T16:07+0000
2025-09-05T16:07+0000
internacional
china
la india
rusia
xi jinping
vladímir putin
narendra modi
🌏 asia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1c/1165864762_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_79babcaadec57d4369f4077351465691.jpg
Bloomberg señala que Moscú, Pekín y Nueva Deli ya están unidos en el sector energético. Uno de los acontecimientos importantes de esta semana fue el anuncio de Rusia de que había llegado a un acuerdo con China sobre el proyecto la Fuerza de Siberia-2, mientras que la India sigue comprando energía rusa, a pesar de la presión de Washington, enfatiza."La conexión entre China y Rusia actúa como un poderoso contrapeso a Estados Unidos, lo que llevó a Trump y a otros miembros de su Administración a advertir a principios de este año sobre los peligros de su naciente alianza", subraya.Además, sugiere que Moscú, Pekín y Nueva Deli podrían cooperar para crear alternativas al dólar en las transacciones internacionales, aumentar las inversiones conjuntas y encontrar formas de eludir las sanciones estadounidenses.Antes, el ex primer ministro ruso Serguéi Stepashin declaró que Rusia no estaba aislada y calificó la reunión de Putin, Xi Jinping y Narendra Modi en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Tianjín como una "gran lección", destacando el apoyo internacional a Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20250903/rusia-y-china-por-que-sus-lazos-sin-precedentes-demuestran-que-el-mundo-esta-cambiando-1166071275.html
china
la india
🌏 asia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1c/1165864762_59:0:970:683_1920x0_80_0_0_3fa0c8f04cdc8921e10d20b7beb5814d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
china, la india, rusia, xi jinping, vladímir putin, narendra modi, 🌏 asia
china, la india, rusia, xi jinping, vladímir putin, narendra modi, 🌏 asia

Rusia, China e India "tienen el mayor potencial para un cambio económico real"

16:07 GMT 05.09.2025
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoEl primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, asisten a una ceremonia fotográfica antes de la sesión plenaria de la Cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, el 23 de octubre de 2024
El primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, asisten a una ceremonia fotográfica antes de la sesión plenaria de la Cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, el 23 de octubre de 2024 - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Síguenos en
Rusia, China e India tienen el potencial de formar un bloque económico capaz de enfrentar la política comercial de Estados Unidos, subraya una evaluación publicada por 'Bloomberg', que destaca la creciente importancia de la cooperación entre los tres gigantes asiáticos.

"Ellos [los líderes de Rusia, China e India] tienen el mayor potencial de cambios económicos reales, que podrían ofrecer al mundo la capacidad de resistir las amenazas de Trump de imponer un castigo financiero por desafiar a Estados Unidos", destaca.

Bloomberg señala que Moscú, Pekín y Nueva Deli ya están unidos en el sector energético. Uno de los acontecimientos importantes de esta semana fue el anuncio de Rusia de que había llegado a un acuerdo con China sobre el proyecto la Fuerza de Siberia-2, mientras que la India sigue comprando energía rusa, a pesar de la presión de Washington, enfatiza.
"La conexión entre China y Rusia actúa como un poderoso contrapeso a Estados Unidos, lo que llevó a Trump y a otros miembros de su Administración a advertir a principios de este año sobre los peligros de su naciente alianza", subraya.
Además, sugiere que Moscú, Pekín y Nueva Deli podrían cooperar para crear alternativas al dólar en las transacciones internacionales, aumentar las inversiones conjuntas y encontrar formas de eludir las sanciones estadounidenses.
Antes, el ex primer ministro ruso Serguéi Stepashin declaró que Rusia no estaba aislada y calificó la reunión de Putin, Xi Jinping y Narendra Modi en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Tianjín como una "gran lección", destacando el apoyo internacional a Moscú.
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, después de una sesión fotográfica conjunta de los jefes de Estado invitados al Desfile Militar del Día de la Victoria de China, por el 80 aniversario del triunfo del Pueblo Chino en la Guerra de Resistencia contra Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial. - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2025
Internacional
Rusia y China: ¿por qué sus lazos "sin precedentes" demuestran que el mundo está cambiando?
3 de septiembre, 03:44 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала