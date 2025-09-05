Rusia, China e India "tienen el mayor potencial para un cambio económico real"
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoEl primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, asisten a una ceremonia fotográfica antes de la sesión plenaria de la Cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, el 23 de octubre de 2024
Rusia, China e India tienen el potencial de formar un bloque económico capaz de enfrentar la política comercial de Estados Unidos, subraya una evaluación publicada por 'Bloomberg', que destaca la creciente importancia de la cooperación entre los tres gigantes asiáticos.
"Ellos [los líderes de Rusia, China e India] tienen el mayor potencial de cambios económicos reales, que podrían ofrecer al mundo la capacidad de resistir las amenazas de Trump de imponer un castigo financiero por desafiar a Estados Unidos", destaca.
Bloomberg señala que Moscú, Pekín y Nueva Deli ya están unidos en el sector energético. Uno de los acontecimientos importantes de esta semana fue el anuncio de Rusia de que había llegado a un acuerdo con China sobre el proyecto la Fuerza de Siberia-2, mientras que la India sigue comprando energía rusa, a pesar de la presión de Washington, enfatiza.
"La conexión entre China y Rusia actúa como un poderoso contrapeso a Estados Unidos, lo que llevó a Trump y a otros miembros de su Administración a advertir a principios de este año sobre los peligros de su naciente alianza", subraya.
Además, sugiere que Moscú, Pekín y Nueva Deli podrían cooperar para crear alternativas al dólar en las transacciones internacionales, aumentar las inversiones conjuntas y encontrar formas de eludir las sanciones estadounidenses.
Antes, el ex primer ministro ruso Serguéi Stepashin declaró que Rusia no estaba aislada y calificó la reunión de Putin, Xi Jinping y Narendra Modi en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Tianjín como una "gran lección", destacando el apoyo internacional a Moscú.
