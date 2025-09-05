https://noticiaslatam.lat/20250905/rusia-china-e-india-tienen-el-mayor-potencial-para-un-cambio-economico-real-1166171698.html

Bloomberg señala que Moscú, Pekín y Nueva Deli ya están unidos en el sector energético. Uno de los acontecimientos importantes de esta semana fue el anuncio de Rusia de que había llegado a un acuerdo con China sobre el proyecto la Fuerza de Siberia-2, mientras que la India sigue comprando energía rusa, a pesar de la presión de Washington, enfatiza."La conexión entre China y Rusia actúa como un poderoso contrapeso a Estados Unidos, lo que llevó a Trump y a otros miembros de su Administración a advertir a principios de este año sobre los peligros de su naciente alianza", subraya.Además, sugiere que Moscú, Pekín y Nueva Deli podrían cooperar para crear alternativas al dólar en las transacciones internacionales, aumentar las inversiones conjuntas y encontrar formas de eludir las sanciones estadounidenses.Antes, el ex primer ministro ruso Serguéi Stepashin declaró que Rusia no estaba aislada y calificó la reunión de Putin, Xi Jinping y Narendra Modi en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Tianjín como una "gran lección", destacando el apoyo internacional a Moscú.

