El dólar ahora es el "talón de Aquiles" de EEUU

De acuerdo con el cofundador y director de inversiones de Flossbach von Storch, la mayor firma independiente de gestión de activos de Alemania, Bert Flossbach, la "caótica política arancelaria" del Gobierno estadounidense ha socavado la condición de refugio seguro del dólar. Según el análisis, los bloqueos económicos orquestados desde EEUU para "aplastar a sus adversarios" han tenido un efecto búmeran que ha generado el éxodo masivo del dólar. La estabilidad de la moneda estadounidense, agrega el GT, anteriormente se basaba en dos pilares: una economía estadounidense robusta y el compromiso inquebrantable del país con su crédito. "Pero hoy, ambos cimientos se están desmoronando", destaca el medio.Además, la omnipresencia del dólar en el comercio global está disminuyendo, ya que el control de EEUU sobre el sistema de pagos SWIFT ya no es tan fiable como antes, aunado a que han surgido otras alternativas como el CIPS de China, el SPFS de Rusia y el INSTEX de la UE. Sin embargo, advierte el Global Times, el golpe más significativo podría provenir del sistema del "petrodólar", debido a que, por décadas, el comercio del petróleo ha estado anclado a la moneda estadounidense.Sin embargo, en la actualidad, países como Irán, Venezuela e incluso los Emiratos Árabes Unidos están adoptando otras monedas para las transacciones petroleras."Aunque Washington pueda sentirse envalentonado por su capacidad para instrumentalizar el sistema financiero, las consecuencias serán, en última instancia, autodestructivas (...). Ha llegado el momento de que Estados Unidos adopte un enfoque más colaborativo y menos confrontativo, o se arriesga a ver cómo su influencia global se desvanece", finaliza.
eeuu
Noticias
es_ES
07:51 GMT 06.09.2025 (actualizado: 09:17 GMT 06.09.2025)
De acuerdo con una editorial del diario 'Global Times', el dólar estadounidense se tambalea al borde de una crisis de confianza, producto de las propias políticas mal enfocadas dictadas desde Washington.
